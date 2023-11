'Naš namen ni, da bi preiskavo zavlačevali'

Prvak opozicijske SDS Janez Janša KPK očita, da je za odločitev o uvedbi preiskave potrebovala kar eno leto. Prijavo so namreč prejeli že decembra 2022. Lapornik je znova poudaril, da je tako dolgo trajal predhodni preizkus prijave. "Kot smo rekli, smo sodelovali z drugimi državnimi organi. Mi smo še vedno prvi od teh državnih organov, ki smo ta prvotni, uvodni del zaključili in šli v fazo preiskave. Zakaj je tako dolgo trajalo, je tudi zato, ker je zadeva kompleksna. Treba je bilo natančno preučiti zadevo, opraviti razgovore že v predhodnem preizkusu prijave, zato da ne bi šli v preiskavo brez tega utemeljenega suma," je pojasnil namestnik predsednika KPK.

Lapornik je zavrnil očitke Janše, ki pravi, da je protikorupcijska komisija od samega začetka "inštrument tistih, ki na levi strani postavljajo in odstavljajo vlade" ter da "preiskava pomeni odstavitev Goloba". "To bom zanikal, ker je komisija vedno delovala, vsaj v mojem udejstvovanju v njej, profesionalno, strokovno in brez kakršnih koli zunanjih pritiskov. Vse vlade, ki so do zdaj odstopile zaradi ugotovitev komisije, so odstopile zaradi pravnomočnih ugotovitev komisije, ne same uvedbe preiskave. Je pa res to, kar trdimo že v letnem poročilu, in tudi prejšnji teden na odboru za pravosodje: za kršitev integritete bi morale biti jasno določene sankcije," je poudaril.