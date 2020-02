Nas po toplem februarju čaka vremenski preobrat?

Februar je v dolgoletnem povprečju najbolj bel mesec, a letošnji bo, kot vse kaže, marsikje minil povsem brez snega. Vzrok za zelo milo zimo je t. i. arktično nihanje, ki je letos v izrazito pozitivni fazi. Indeks tega nihanja je v preteklih tednih dosegel celo rekordno visoko vrednost, vsaj od leta 1950. V prihodnjih dneh bo ta indeks še visok, na prehodu v meteorološko pomlad pa se bo začel nižati. Ali to pomeni, da nas marca čaka vremenski preobrat?

Ko so se oktobra v medijih začele pojavljati sezonske napovedi, so kazale na nadpovprečno toplo zimo. In imele so prav. Kot kažejo podatki Ameriške agencije za oceane in ozračje, je bil letošnji januar kot celota v Evropi drugi najtoplejši v zgodovini meritev, takoj za letom 2007. Podoben ali še toplejši pa bo februar. Kako zelo mila je letošnja zima, zgovorno priča spodnja karta, ki prikazuje območja, ki jih prekriva snežna odeja. Kot vidimo, lahko sneg nad večjim delom Evrope v teh dneh najdemo v gorah, po nižinah pa le na skrajnem severu in vzhodu stare celine.

Pokritost Evrope s snežno odejo FOTO: ZOZ

Hud mraz imajo na severu Finske in Švedske, kjer so včeraj izmerili celo –35 stopinj Celzija, že nekaj sto kilometrov južneje pa so temperature občutno višje in ponekod presegajo dolgoletno povprečje za več kot deset stopinj Celzija. Zakaj je letošnja zima tako mila? Vzrok za zelo milo zimo pri nas lahko iščemo v t. i. arktičnem nihanju, ki je letos v izrazito pozitivni fazi. To pomeni, da se nižji tlak zadržuje nad polarnimi predeli, višji tlak pa je južneje.

Gibanje indeksa arktičnega nihanja v zadnjih tednih FOTO: POP TV

Če je indeks arktičnega nihanja visok, so razlike v zračnem tlaku med obema območjema zelo velike. Takrat nad severnim Atlantikom nastajajo globoki cikloni, ki se nato usmerjajo proti severu nad Arktični ocean, kar zahodni in severni Evropi prinaša zelo vetrovno vreme s padavinami, tudi poplavami.

Pozitivna faza aktičnega nihanja FOTO: POP TV

Zaradi močnih zahodnih vetrov hladen zrak ostaja ujet nad polarnimi predeli, zato po nižinah sneži le na skrajnem severu Evrope, naše kraje pa padavine običajno dosežejo že zelo oslabljene, kar je tudi vzrok za tako sončno, toplo in suho zimo pri nas. Pozitivna faza arktičnega nihanja Vrtečo se gmoto mrzlega zraka, ki se zadržuje nad polarnimi predeli, imenujemo tudi polarni vrtinec. Ta se v zimskem času zaradi večje temperaturne razlike med polom in ekvatorjem okrepi. Polarni predeli v zimskem času namreč veliko več toplote oddajo v vesolje, kot pa jo prejmejo od Sonca, nasprotno pa območje okoli ekvatorja skozi vse leto od Sonca prejema več toplote, kot jo odda v vesolje.

Pozitivna faza arktičnega nihanja FOTO: POP TV

Dovolj hladno za sneg tudi po nižinah je v zadnjih tednih le v Skandinaviji, kjer pa je letošnja zima s snegom zelo radodarna. V kraju Oteren na severu Norveške, ki leži na vsega 12 metrih nadmorske višine, so včeraj zjutraj izmerili kar 220 centimetrov snega, tudi marsikje drugje snežna odeja sega več kot meter visoko.

Letos je polarni vrtinec zelo močan, zato so razlike v zračnem tlaku in temperaturi med polarnimi predeli in zmernimi geografskimi širinami, kjer je tudi Slovenija, zelo velike. Na meji med hladnejšo polarno in toplejšo subtropsko zračno maso pihajo močni zahodni vetrovi, ki preprečujejo, da bi se polarni zrak spustil v zmerne geografske širine. Občasno nas doseže nekoliko hladnejši zrak, a ohladitve še zdaleč niso tako izrazite, kot bi bile, če bi bil polarni vrtinec šibkejši. Pas najmočnejših vetrov, ki ga imenujemo tudi vetrovni stržen, je na višini okoli deset kilometrov, kjer se odvija večina letalskega potniškega prometa. To seveda piloti tudi s pridom izkoriščajo. Čas potovanja na vzhodne destinacije je krajši, letalo pa porabi tudi manj goriva. Ob globokem ciklonu Ciara, ki je Evropo prešel pred desetimi dnevi, je letalo Boeing 747 za pot od New Yorka v London potrebovalo le štiri ure in 56 minut, kar je najhitrejši podzvočni čezatlantski polet doslej.Običajna pot sicer traja šest ur in 13 minut. Negativna faza arktičnega nihanja Povsem drugačne razmere imamo, ko zahodni vetrovi oslabijo, kar pomeni, da indeks arktičnega nihanja preide v negativno fazo. Takrat se zračni tlak nad polarnimi predeli zviša, južneje pa zniža. Oslabitev teh vetrov običajno sovpade z vdorom polarne zračne mase proti jugu, kar nas lahko ob ugodnem scenariju tudi zasuje s snegom.

Negativna faza arktičnega nihanja FOTO: POP TV