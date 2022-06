Nas prihodnji teden znova čakajo višje cene dizla in bencina?

Že prihodnji torek lahko pričakujemo drugačne cene na bencinskih servisih. Na naftnem trgu zaenkrat ni nihanj, napovedi so kar obetavne, zato ni pričakovati drastičnega dviga ali spusta cen. "Menim, da bo tudi vlada prilagajala politiko dajatev, trošarin in pa okoljskih dajatev tako, da se bo izognila takšnemu kaosu, kot smo mu bili priča nazadnje, ko je cena skočila za 20 centov na liter," pojasnjuje Matej Lahovnik.

Še bolj obetavna novica prihaja za tiste, ki pogosto točijo gorivo. Torkov dogovor skupine G7 napoveduje, da bi omejili ceno ruske nafte. Kako bodo to v praksi izvedli, še ni znano. "To je dogodek, ki bo vplival na stabilizacijo cen nafte v prihodnjih dneh. Če iz tega dogovora v praksi ne bo nič, pa bo skok navzgor še večji, kot bi bil sicer," o tem pravi Janez Kopač.

Največji šok za denarnice bo v prihajajočih mesecih zagotovo podražitev elektrike in plina. Kakšni so razlogi za to? Pri plinu smo odvisni od tujine. Manj logična je podražitev elektrike, dodaja Lahovnik. "Slovenija je samooskrbna in Drava, Sava ter Soča tečejo enako kot pred to krizo, tudi cena elektrike iz nuklearke se ni bistveno spremenila," poudarja.

A zaradi velike rasti cen na veleprodajnih trgih so v torek v podjetju Gen-I napovedali dražjo elektriko od avgusta dalje, nato pa do konca leta cen elektrike ne bodo višali. Račun povprečnega gospodinjstva bo tako višji za približno 18 odstotkov. "Na mesečnem nivoju je to približno 13 evrov na mesec za povprečnega slovenskega gospodinjskega odjemalca. Te cene veljajo za vse, se pravi za naše odjemalce in tiste, ki so k nam prišli pred kratkim," odgovarja dr. Dejan Paravan, član uprave Gen-I. Prva višja položnica za elektriko tako odjemalce čaka že septembra.