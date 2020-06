Nas res čaka peklensko vroče poletje?

Prvi junij pomeni tudi začetek meteorološkega poletja. To naj bi bilo letos po napovedih vremenskega portala Accuweather zelo vroče z najvišjimi temperaturami okoli 40 stopinj Celzija. Po izračunih evropskega meteorološkega centra ECMWF, katerega napovedi so za Slovenijo bolj zanesljive, pa naj bi bilo letošnje poletje s hujšo vročino prizanesljivejše od zadnjih treh poletij, ki so se uvrstila med pet najbolj vročih poletij od začetka meteoroloških meritev pri nas.

icon-expand Kako vroče bo letošnje poletje? FOTO: Dreamstime

Letošnja meteorološkega pomlad se je poslovila s podpovprečnimi temperaturami, a to še zdaleč ne pomeni, da je bila taka vsa pomlad. Po podatkih Arsa so bili pretekli trije meseci kot celota približno eno stopinjo toplejši od dolgoletnega povprečja. Za primerjavo, lani je temperaturni odklon znašal le 0,2 stopinje Celzija, v najbolj topli pomladi leta 2003 pa je presegel dve stopinji Celzija. Kljub zelo spremenljivemu maju, nad celo Slovenijo so bili namreč v pravkar končanem mesecu povsem brez dežja le štirje dnevi, je bila pomlad kot celota bolj suha od dolgoletnega povprečja. Najbolj sušno je bilo na Obali, kjer je od 1. marca do 31. maja padlo le od 30 do 40 odstotkov običajne količine padavin, drugod je količina padavin dosegla okoli 80 odstotkov.

Čeprav je večji del pomladi prevladovalo suho in nadpovprečno toplo vreme, smo ob koncu marca in v prvi polovici aprila imeli več kratkotrajnih, a zelo izrazitih ohladitev, ki so večjemu delu Slovenije že četrtič v zadnjih petih letih prinesle pozebo.

Precej sveže se je končal tudi maj, a odstopanje od dolgoletnega povprečja vseeno ni bilo tolikšno, kot bi morda pričakovali. V večjem delu Slovenije so bile namreč povprečne temperature v zadnjih dneh le za okoli 3 stopinje Celzija nižje od običajnih za ta čas. Z obratom vetra na jugozahodno smer se bomo v prihodnjih dneh počasi vzpenjali po temperaturni lestvici, a hujše vročine vsaj do 15. junija skoraj zagotovo še ne bo. Na vreme pri nas bodo namreč še naprej vplivali višinski cikloni s hladnejšim zrakom, ki bodo predvsem ob popoldnevih povzročali nastanek krajevnih ploh in neviht. Tudi sicer je vreme v juniju pogosteje nestabilno kot stabilno, saj se zrak pri tleh po zimi segreva precej hitreje kot v višinah, velika temperaturna razlika, ki se ustvari med nižjimi in višjimi plastmi ozračja, pa je bistvena za nastanek ploh in neviht. Čez poletje se ta razlika postopno manjša, zato je vreme v drugem delu poletja običajno bolj stabilno. Kakšno poletje bo sledilo nadpovprečno topli pomladi? Po napovedih ameriškega Accuweatherja bo letošnje poletje v večjem delu Evrope zelo vroče in sušno. Na območju Balkana in severne Italije bodo temperature dosegale in lokalno tudi presegale 40 stopinj Celzija.

icon-expand Accuweatherjeva napoved za poletje 2020 FOTO: Accuweather