'Pred nami je zagotovo tretji val, vprašanje je le, kako hud bo'

So bili dosedanji ukrepi za zajezitev epidemije sploh pravi in učinkoviti? Kljub temu, da imamo najdlje zaprte šole, že štiri mesece zaprte gostinske lokale in policijsko uro od devete ure zvečer, imamo namreč najslabšo sliko umrljivosti pacientov s covidom-19. Prav to opozicija zdaj očita vladi. Premier Janez Janša pa je poslancem povedal, da pričakuje tretji val epidemije in da je odvisno predvsem od nas, kako hud bo. Zato po njegovem "tveganja v smeri prehitrega odpiranja pač niso na mestu."

