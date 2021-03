Na politični sceni nova stranka Naša dežela, na čelu Pivčeva

"Prihaja čas za novo in drugačno politiko," je ustanovni kongres stranke Naša dežela napovedala Aleksandra Pivec, nekdanja ministrica za kmetijstvo in predsednica stranke DeSUS, ki se je morala s položaja posloviti zaradi afer VinaKras in Marina Izola. Pivčeva je postala tudi predsednica stranke, napovedala pa je "politiko povezovanja, dialoga, sodelovanja in višanja ravni politične kulture v Sloveniji".

"S takšnimi načeli bomo tudi delovali kot nova stranka. Z močnim prepričanjem, da se mora politika umakniti ideologijam in se vrniti ljudem," je dejala v nagovoru delegatom."Povezani smo s ciljem, da ustvarimo drugačno politiko. Poiskati želimo novo pot. Pot, na kateri se lahko kot narod znova povežemo in poenotimo glede ključnih strateških usmeritev in prioritet, na osnovi katerih si bomo zastavili jasne cilje. Cilje, ki so pomembni za našo deželo in naše ljudi," je še povedala.

Prisotnih je bilo 173 od skupno 210 povabljenih delegatov. Med njimi so bili Danilo Burnač, nekdanji direktor Mariborskega vodovoda, nekdanja podpredsednica DeSUS Anita Manfreda, nekdanji uradni govorec DeSUS Janez Ujčičin Tina Novak Samec, direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda.