Portoroški zlatar gladovno stavka: 'Naša družina je ob edini dohodek'

"Naša družina je ob edini dohodek, spravili so nas v hudo stisko," piše na plakatu, ki ga je na izložbo svoje zlatarne prilepil Arben Seli. Njihova zlatarna je družinski posel že skoraj 50 let. Zadnjih 14 mesecev pa imajo zaprto, ker je notranjost povsem uničena. "Cev je počila, voda ni imela kam in je zalil celo trgovino in to je teklo v potokih," pove.

V tem času je potrošil vse prihranke, sedaj ne ve več, kako dalje, zato že skoraj dva tedna gladovno stavka pred svojo zlatarno. "Nimam več, to, kar sem imel, smo porabili, stroške smo plačevali vse sproti, ampak od 1. januarja nisem več zmožen plačevati stroškov."

Izvirni greh pa – prenova kompleksa Vile Park nad njegovo trgovino. Naročnik del je bila državna Sava turizem. Pri gradnji je šlo nekaj narobe, prvič mu je voda v prostore vdrla novembra 2023, takrat je moral zapreti trgovino. Lani aprila pa še dodatno puščanje, ki je povsem uničilo opremo. Iz Save so nam sporočili, da so izvajalca del pozvali k čimprejšnji rešitvi, da bo zlatarna lahko čimprej zaživela.

Pri izvajalcu prenove, podjetju Riko d. o. o. pa pravijo, da dogodek obžalujejo in da so Seliju ponudili vso pomoč pri sanaciji poškodb. "Angažirali smo mizarja, specialista za furnirano nadstandardno pohištvo, ki bi nadomestil poškodovane kose pohištva," odgovarjajo.

"Oni so ponudili svojega mizarja, da to sanira, ampak jaz tega ne morem sprejeti, zato ker mizar, ki je to delal, to podjetje, je to njihov proizvod in oni morajo to delati," pa vztraja oškodovanec. Gre namreč za posebno pohištvo, narejeno po meri, izjemno drago, z električnimi napeljavami in varnostnimi mehanizmi, saj sta v njem zlato in nakit velike vrednosti, razlaga Seli.

Tudi z zavarovalnico ne najde skupnega jezika, saj pravi, da bi odškodnina pokrila le tretjino dejanskih stroškov sanacije. "Ko je prišel proizvajalec, ki je delal to pohištvo, in je ocenil škodo z vsem, kar je treba narediti, smo prišli na 166 tisoč evrov škode, Zavarovalnica Triglav pa ponuja 56 tisoč evrov," razlaga Seli.

Iz zavarovalnice so nam sporočili, da konkretnih podatkov ne morejo razkrivati, ima pa oškodovanec možnost pritožbe in uporabe pravnih sredstev. Za to pa nimam več ne energije ne denarja, še vztraja Seli.