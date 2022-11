'Naša hiša je bila vedno glasna, ko je bil Marko v njej'

Konec meseca, natančneje 23. novembra, bo minilo leto dni, odkar je Slovenijo pretresla tragična smrt 38-letnega deskarja Marka Grilca, ki se je med ogledom terena za snemanje oglasa smrtno ponesrečil v avstrijskem Söldnu. Njegova smrt je brez dvoma najbolj prizadela njegovo družino, ženo Nino in dva otroka, tretji otrok je bil na poti. Njihovo življenje se je za vedno spremenilo. Kako se je Nina Grilc soočila z izgubo moža in od kod črpa moč, da zmore skozi vsakdan in ob tem svojim trem otrokom sama omogoča vse tisto, kar so prej počeli kot družina?