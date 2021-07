'Naša najranljivejša skupina ne bo ostala neslišana in spregledana'

Da bodo tudi oskrbovanci domov za starejše lahko na referendum o noveli zakona o vodah oddali svoj glas, so se angažirali tako posamezniki, ki bodo po več slovenskih krajih starejšim nudili prevoz do volišč, ter Sindikat taksistov. "Odziv javnosti je bil izjemen, srčen, ganil me je," pravi pobudnica akcije Nina Majcen.

"Tudi mi bomo enkrat stari in srčno upam, da se takrat mlajše generacije ne bodo obnašale do nas, kot da smo nepotreben višek," pravi podjetnica Nina Majcen, ki je svoj prosti čas namenila iskanju rešitev, da bi lahko na prihajajočem nedeljskem referendumu o noveli zakona o vodah glasovali tudi starejši občani po Sloveniji. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je namreč domove starejših občanov o možnosti glasovanja po pošti obvestilo tik pred iztekom roka za prijavo. Na ministrstvu so sicer dejali, da je šlo za človeško napako, ne pa za načrtno ali namerno oviranje referenduma.

icon-expand Pitna voda FOTO: Shutterstock

Med drugim je na družbenem omrežju Facebook ustanovila tudi skupino Upokojence peljimo na volišča, kjer je državljane pozvala k pomoči. "Naša najbolj ranljiva družbena skupina ne bo ostala neslišana in spregledana, kot da so popolnoma nepomemben del družbe, in ne ljudje, ki so s trdim delom v preteklosti tlakovali našo sedanjost," je zapisala. Tudi v Sindikatu taksistov pri ZSSS so ogorčeni nad zapleti glede glasovanja stanovalcev domov starejših občanov na nedeljskem referendumu o noveli zakona o vodah. Ker ocenjujejo, da jim je bilo onemogočeno glasovanje po pošti, so že včeraj napovedali, da jih bodo v nedeljo iz domov starejših občanov brezplačno vozili na volišča.

Poleg taksistov, ki po besedah Majcnove zdaj že pokrivajo območje Ljubljane, Maribora, Celja, Kopra, Novega mesta, Nove Gorice in Bleda, pa se je aktivno vključilo tudi več kot 60 posameznih prevoznikov iz celotne Slovenije. "Taksisti so sporočili svoje telefonske številke, prav tako so telefonske številke pustili državljani Slovenije, skupaj z lokacijami, da bomo lažje organizirali logistiko," je dejala. Klicala je tudi sindikat avtobusnih prevoznikov, vendar pa se na njeno pobudo še niso odzvali. Majcnova je "jasno in podrobno" elektronsko sporočilo poslala tudi vsem domovom za starejše, "a dvomim, da bodo vsi prebivalci DSO konkretno obveščeni o naši pobudi". "Aktivirali smo tudi posameznike na terenu, da v domovih za starejše občane polepijo plakate s telefonskimi številkami. Prav tako bomo poklicali prav vsak DSO posebej," je dejala. 'Odziv je bil izjemen, srčen, ganil me je' Povedala je, da je le včeraj ljubljanske taksiste klicalo več kot 30 ljudi iz domov za starejše: "Tudi sama sem prejela približno deset klicev, a to še ni dovolj. Delam naprej!" Dodaja, da jo je odziv javnosti na njeno akcijo ganil: "Odziv je bil izjemen, srčen, ganil me je." Tudi odziv prevoznikov je bil večinoma pozitiven. "Prevozniki, sploh taksisti, so bili v času epidemije preslišani, vlada pa zanje ni imela posluha. Enako se zdaj dogaja tudi z upokojenci, zato še toliko bolj razumejo njihovo bolečino," pravi Majcnova. Prevozi na volišča bodo za osebe brezplačni, prevozniki pa bodo sami krili stroške prevozov, je dejala.

icon-expand Včeraj je ljubljanske taksiste klicalo več kot 30 ljudi iz domov za starejše. FOTO: iStock

"Morda bo s tem dobljena bitka, a nikakor vojna. Ko so naše oči uprte v zakon o vodi, se v ozadju sprejemajo še hujši zakoni. Verjamem, da se Slovenci po tridesetih letih prvič združujemo v srčnosti in ljubezni," pravi ter dodaja: "Čas je, da si novo politiko zgradimo sami." Ta politika bi morala biti po njenem mnenju politika novih obrazov ter politika čistega srca, poguma in močne volje. Meni, da se citat Alberta Einsteina primerno navezuje na trenutno stanje: "Sveta ne bodo uničili tisti, ki delajo zlo, ampak tisti, ki to opazujejo in ne storijo ničesar."