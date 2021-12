'Naša naloga je, da pomagamo ustvarjati pogoje, kjer se korupcija ne bo več izplačala'

Šumi namreč ugotavlja, da je pri nas, žal, še vedno prevelik razkorak med predpisi, ki so relativno zgledno urejeni, in dejanskim ravnanjem v praksi. In dokler ne bomo bolj občutljivi na to, da so kršitve integritete nekaj slabega in integriteto jemali bolj resno, bo ta velik razkorak med teorijo in prakso še vedno prisoten.

Pri tem je spomnil, da je temeljni namen KPK preprečevati korupcijo, a marsikdo zmotno pričakuje tudi preganjanje že storjenih korupcijskih kaznivih dejanj oz. njihovo sankcioniranje. Za to imamo v državi druge organe, ki imajo primerne preiskovalne pristojnosti in kadrovsko zasedbo, je pojasnil.

Kot je izpostavil, 3,5 milijarde evrov, na kolikor je ocenjen letni strošek korupcije, znaša približno 13,5 odstotka slovenskega BDP. Če tega stroška ne bi bilo, bi to lahko pomenilo približno dodatnih 1660 evrov letno od države za vsakega posameznika ali dodatnih 460 evrov mesečno za vsakega upokojenca ali izgradnjo več kot 20.000 neprofitnih stanovanj ali pa subvencioniranje toplih malic učencev in dijakov osnovnih in srednjih šol za nadaljnjih 24 let, je nanizal. Zato je po njegovih besedah pomembno, da je vsak od nas aktiven pri preprečevanju korupcije.

Ob letošnjem 9. decembru, mednarodnem dnevu boja proti korupciji, Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) organizira številne preventivne aktivnosti. Njen predsednik Robert Šumi pa je na novinarski konferenci opozoril, da uspešno preprečevanje korupcije pomeni dvig kakovosti življenja za vse, boljši dostop do zdravstvenih in socialnih storitev, dvig kakovosti izobraževanja, bolj enakopraven dostop do zaposlitev in tudi sicer hitrejši razvoj države na vseh ravneh.

V komisiji so po njegovih besedah prepričani, da družba od najvišjih funkcionarjev in njihovih najožjih sodelavcev, takoj za njimi pa tudi od vseh ostalih, ki delajo v javnem sektorju, upravičeno pričakuje ravnanje z visoko stopnjo integritete. Prihodnje leto bo leto trojnih volitev, zato Šumi poziva vse, ki bodo oz. želijo krojiti slovenski politični prostor in odločati, da se besede prenesejo tudi v dejanja in "vsi skupaj začnemo zmanjševati razkorak med teorijo in prakso".

Dodal je, da si v KPK želijo, da se v slovensko zakonodajo čim prej prenese evropska direktiva o zaščiti žvižgačev, da bo pomagala ustvarjati okolje, v katerem se bodo prijavitelji korupcije in drugih nepravilnosti počutili varne in zato bili pripravljeni kaznivo dejanje ali drugačno odklonskost naznaniti.

Prepričani so tudi v pomen učinkovite preventivne dejavnosti in ozaveščanja ter učinkovitega nadzora, ki ga izvaja KPK. V zadnjem letu so po Šumijevih besedah pri nadzornem delu večji poudarek dali ravno kršitvam integritete. Veseli jih tudi, da so sprejeli nekaj pomembnih ugotovitev o kršitvah integritete in da so bile nekatere od teh tudi sodno potrjene, "tudi to, da laž pomeni kršitev integritete".

Predsednik KPK je namreč mnenja, da so njihove ugotovitve in sodna praksa na tem področju pomembne tudi za razvoj želene kulture v naši družbi. Kar pa zadeva področje nezdružljivost funkcij, pa po oceni komisije to področje ni dobro urejeno. Temu bodo namenili razpravo na osrednjem dogodku v tednu boja proti korupciji v četrtek.

Letošnji mednarodni dan boja proti korupciji pod okriljem ZN poteka pod geslom Tvoja pravica, tvoja vloga, reci ne korupciji.