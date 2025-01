Naša odgovornost v času Trumpa in Muska

"Ali drži, da je Ivan Ivanovič Ivanov iz Moskve na tomboli zadel avtomobil?" "Načelno da. Vendar to ni bil Ivan Ivanovič Ivanov, temveč Aleksander Aleksandrovič Aleksandrov. In ni bil iz Moskve, temveč iz Odese. In ni šlo za avto, ampak za kolo. Pa ni ga zadel na tomboli, temveč so mu ga ukradli."

Že dalj časa je občutek, da so novice danes podobne temu vicu. Recimo, ameriški kongres praktično vsak konec leta na hitro sprejema začasen proračun, ker ponavadi zmanjka denarja. Da se ne ustavijo vse javne ustanove, da dobijo plačo učitelji, policisti, gasilci in tako naprej. Vedno so trda pogajanja, ampak na koncu nekaj sprejmejo. Tudi letos je bilo tako, kompromis na koncu sprejet – ko je povsem ponorel, za mnoge največji borec za svobodo besede in za dobrobit delovnega človeka, morebitni dobitnik Nobelove nagrade za mir, Elon Musk. Vsak dan je objavil na desetine tvitov, v katerih je trdil, da je to povsem nesprejemljivo, da se sprejema denar za biološko orožje, (v resnici je šlo za financiranje raziskav v laboratorijih za preprečevanje večjih epidemij), da bo vsak član kongresa dobil 40 odstotkov več denarja, v resnici je šlo za običajni dodatek vsem za 3,9 odstotka in tako naprej, podobnih Erevan novic je bilo še kar nekaj.

Je pa tako zmedel še kongresnike, ki so seveda vedeli, kaj sprejemajo, da so komaj sprejeli proračun. Vsi ljubitelji in podporniki Muska pa se kljub temu lahko veselijo. Še malo pa bo sam šaril po proračunu, kot mu bo ustrezalo. Porezal naj bi kar četrtino sicer res ogromnega proračuna.

Ljudem bo trda predla

Tukaj pa je povsem po resnici napovedal, da bo ljudem začasno malo trda predla, ker bo temeljito oklestil javna sredstva. Pa saj, kdo še rabi javne šole, pa kompetentne sodnike, javno zdravstvo in tako naprej. Nova ameriška ministrica za šolstvo tako ali tako ne verjame v javno šolstvo in bo to eno samo veselje za razcvet razno raznih zasebnih šol in priljubljenih šolanj kar doma, kjer so bodo mali Američani naučili, kar se pač bodo. Novi zdravstveni minister pa je tudi zelo sumničav do marsikaterega medicinskega dognanja.

Kot bi Musk, ki je v vsem vizionarski, predvidel vedno bolj neizobražen narod in se zato v nečem vendarle rahlo ne strinja s Trumpom in njegovimi trdorokimi podporniki. Sam namreč ne bi povsem izgnal vseh tujcev in zaprl meja. Zavzema se za znamenito dovolilnico za delo izobraženim kadrom, imenovano H-1B, za svoja podjetja, kot je Tesla. Tudi sam, ker je iz Južne Afrike, ima tako vizo. In potem se zgodi, da se znova od nekod pojavi Steve Bannon, napol pozabljeni ideolog in zaveznik Trumpa v prvem mandatu, ki je pletel mrežo skrajne desnice tudi v Evropi, potem pa padel v nemilost. Napovedal je, da bo Muska ustavil, ker je hudoben človek in bi iz čiste sebičnosti za potrebe svojih podjetij dovolil tujcem, da pridejo v ZDA. Vsi pravi Magovci so seveda za popolno zaporo mej. In še, pravi Bannon, Musk je za tehno fevdalizem in ima zrelost majhnega fantka. Morda je nekaj na tem, ker je bila te dni v ospredju zgodba, kako je Musk vsem krčevito dokazoval, da je med najboljšimi igralci ene izmed spletnih igric. In ko so mu takorekoč dokazali, da v resnici pozna le osnove te igre, je spet čiso pobesnel.

Vedela sem, da bodo svet slej kot prej zažgali vplivni možje, le tega nisem predvidevala, da bodo takšni luzerji in da bom zaradi njih v zadregi, je zapisala kolumnistka v Guardianu.

V mislih je imela tudi Zuckerberga in druge, ki trenutno poljubljajo roko Trumpu. Lahko si stokratni milijarder, pa si še vedno negotov, ali si zadosti 'kul' ...