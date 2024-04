Naša prvoaprilska šala preplavila splet, nasedli tudi tuji mediji

Posledično je novica o tem, da bo hotel na dražbi prodal Ronaldovo posteljo, pristala na družbenih omrežjih, kjer se je razširila kot blisk. Daily Mail smo o tem seveda obvestili in medij je objavo umaknil s spletne strani. Je pa prispevek še vedno dostopen na številnih novičarskih spletnih straneh. Objavil jo je denimo CNN Portugal , povzel pa jo je medij theportugalnews.com. Novica je pristala celo na kenijskih in nigerijskih spletnih straneh.

Pomen krajevnega in časovnega konteksta

Prof. dr. Marko Milosavljević iz katedre za novinarstvo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani pojasnjuje, da se je celoten kontekst medijske in družbenomedijske pokrajine globalno spremenil. Nekaj, kar nekdo v Sloveniji razume kot šalo, izgubi svoj lokalni prizvok s tem, ko se prenese v drugo državo. Še posebej, če se to zgodi znotraj drugega časovnega okvira: "Medij nekaj objavi 1. aprila, nekdo drug pa to prevzame 2. aprila, spet tretji medij 3. aprila. V tem času se izgubi kontekst, da je bila prvotna informacija objavljena 1. aprila." To je posledica digitalnosti, saj lahko spletno stran zelo hitro s pomočjo orodij umetne inteligence povzame medij na drugem koncu sveta, pri tem pa ne pomisli na krajevni kontekst, je razložil.

Kot je spomnil, se je ob digitalizaciji in globalizaciji zgodila vrsta zapletov s spletnimi mediji, ki so satirične ali humoristične narave. Nekateri takšne vsebine povzemajo, ne da bi se zavedali, da gre za humoristične spletne strani, ki ustvarjajo lažne – ne dezinformativne, ampak humoristične vsebine: "Ti konteksti, da gre za satiro, humor ali da gre za provaprilsko šalo, se v digitalni stvarnosti izgubijo. Ljudje velikokrat ne pomislijo, kakšen medij je objavo delil in kdaj je bila objavljena, in potem pride do zmede oziroma vsaj do komunikacijskih šumov. "

A kot poudarja, je popraviti osnovno informacijo, ko je ta že ušla iz steklenice, izredno težko. "Če je Daily Mail nekaj objavil, lahko to popravi ali izbriše, ampak določeno število bralcev se tega ne zaveda in s to informacijo živi še naprej. V primeru 'Ronaldove postelje' je to seveda nedolžno, če pa bi se kdo šalil s kakšno resno tematiko, kot je nacionalna varnost, z boleznimi, infrastrukturo itd., pa bi to lahko imelo hujše, dolgotrajne posledice."

Na družbenih omrežjih so uporabniki objavo dobili v najbolj spremenjenem kontekstu. To so morda videli 3. aprila, ko na 1. april sploh ne pomislijo več. Popravek medija do njih seveda ne bo prišel, tu nastopi še dodatna težava, kako sploh popravljati objave na družbenih omrežjih. Kot je poudaril Milosavljević, digitalno okolje namreč ne oprošča in ne pozablja. Družbena omrežja torej omogočajo, da informacija do uporabnika pride brez konteksta. Z deljenjem po različnih kanalih se lahko popolnoma izgubi celota informacije. "Ta prvoaprilska šala je dober poduk za tiste, ki še dvomijo v pomen opismenjevanja ljudi, da morajo pogledati, kdo je vir informacije, in preveriti kontekst informacije. Morda gre za osebo, ki se rada šali ali je rada satirična. Danes ne moremo vsakega stavka jemati dobesedno, razen seveda, če gre za osebe, ki vedno komentirajo dobesedno," je sklenil.

Najodmevnejše prvoaprilske šale medijev

Tradicija prvoaprilskih šal, ki se vsako leto pretihotapijo med medijske novice, je sicer že zelo dolga. Leta 1957 je BBC na 1. april objavil novico, ki še vedno velja za eno najbolj znanih prvoaprilskih potegavščin vseh časov. Kar osem milijonov ljudi si je namreč ogledalo triminutni video oddaje Panorama o žetvi špagetov. V Švici naj bi namreč takrat imeli izjemno velik pridelek špagetov, kar so prikazovali tudi z videoposnetkom ljudi, ki z dreves in grmovja pobirajo špagete. Številni gledalci so potegavščini nasedli ter medij spraševali, kje si lahko kupijo svoje lastno drevo s špageti. Odgovor pa: "Špaget postavite v pločevinko s paradižnikovo omako in upajte na najboljše."