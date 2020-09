Naša 'stroja' bomo v domovini sprejeli v ponedeljek

Slovenski ponos,Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča, bomo v domovini sprejeli na ljubljanskem Kongresnem trgu prihodnji ponedeljek, 28. septembra. Pojutrišnjem pa prvič praznujemo dan slovenskega športa in zelo verjetno bomo spet slišali pozive k bolj odločnemu financiranju slovenskega športa. Kajti celoten proračun, ki ga vlada nameni za šport, je 20 milijonov evrov letno, kar je toliko, kot znaša proračun Rogličeve ekipe Jumbo Visme. In pogosto slišimo, da je pravi čudež, da ima Slovenija v teh razmerah toliko vrhunskih športnikov, ampak da je za šport treba dati več. Na to tudi športniki opozarjajo že dolgo.