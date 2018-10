Skupni imenovalec težav je torej - higiena. Na neumiti posodi se je na primer ponekod nabirala že plesen. Ali pa v hladilnikih ni bilo primerne temperature, v njih pa odprte marmelade, ki jih je že "krasila" plesen.

V moki so bili najdeni ostanki insektov ali plesnivi strdki moke, razkrivajo pristojni, ki pravijo: "Še vedno najdemo ščurke, še vedno najdemo mišje iztrebke, kar se ne sme zgoditi."



Iz inšpekcijskih zapisnikov pa: zamrzovalna skrinja je bila umazana, v njej kos pečenega mesa za kebab brez ovoja, brez datumov. Pečica, iz katere se je cedila maščoba. Pa prah, pajčevina.

Vsako leto inšpektorji naletijo na nekaj "ekscesnih dogodkov" - nekaj takšnih obratov, ki jih je treba večinom zaradi higiene začasno zapreti.

Potrošniki so nad takšnim stanjem zgroženi, dejstvo pa je, da stanje glede na prejšnja leta ni nič boljše. Del težave naj bi se skrival v tem, da je lahko vsakdo brez neke izobrazbe, znanj, pek, gostilničar.

Premalo je tudi nadzora, na kar pa inšpektorji pravijo - če bi imeli več inšpektorjev, bi jih pregledali več.



Prekrškarje so oglobili, globe so visoke tudi do več tisočakov. Treba pa je poudariti, da so to posamezni primeri, in da je bilo dve tretjini pekarn vendarle skladnih s predpisi.

Tudi v pekarnah torej glede higiene niso nič kaj boljše razmere kot v gostilnah in restavracijah, kar smo že razkrili. "Grešnike" najdete na zemljevidu, z oranžno barvo so označene pekarne, modre so restavracije.