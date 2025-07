Naše socialne pravice v EU: Kako jih uresničujemo v vsakdanjem življenju?

Dogodek pred Hišo EU je bil zasnovan tako, da je ustvaril prijetno in dostopno okolje, v katerem so obiskovalci vseh starosti lahko raziskovali pomen dostojnega dela ter osebnega in poklicnega razvoja, obenem pa razmišljali o izzivih usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. V sproščenem uličnem vzdušju so sodelovali v pogovorih, delili svoje poglede ter se pobliže seznanili s socialnimi in delavskimi pravicami, ki jih zagotavlja EU.

Evropa velja za eno najbolj enakopravnih družb na svetu. Ponaša se z visokimi standardi delovnih pogojev, močno socialno zaščito in prizadevanji za pravične in dostopne priložnosti za vse. Z Akcijskim načrtom za evropski steber socialnih pravic si Evropska unija prizadeva, da te pravice ne ostanejo le zapisane na papirju, temveč postanejo del vsakdana – v obliki varnih, zdravih in spoštljivih delovnih okolij, poštenega plačila ter možnosti za osebni in poklicni razvoj.

Interaktivni dogodek z naslovom "Naše socialne pravice v EU: Začnimo dialog" je potekal v začetku junija pred Hišo EU v Ljubljani, v okviru pobude "Lotimo se dela" (Let's Make it Work), katere cilj je približati socialne in delavske pravice v Evropski uniji vsem državljanom na jasen, razumljiv in vključujoč način.

Ena izmed osrednjih atrakcij dogodka je bila "gugalnica za pogovor" – simbol ravnovesja in odprtega dialoga. Na njej so pod vodstvom moderatorja potekali odprti pogovori o tem, kaj posameznikom pomeni kakovostno delovno mesto, kako pomembne so zanje ugodnosti, stabilno delovno okolje ter priložnosti za osebni in poklicni razvoj (na primer dodatna usposabljanja ali možnosti za napredovanje). Udeleženci so delili svoje izkušnje in skupaj razmišljali o tem, kako ustvariti uravnoteženo, varno in izpolnjujoče poklicno življenje.

Na interaktivni steni so obiskovalci lahko izražali svoja mnenja tudi o tem, katere spretnosti bodo v prihodnosti ključne na delovnem mestu, kaj jih pri delu najbolj motivira ter kako ocenjujejo svoje ravnovesje med delom in zasebnim življenjem. Spodbudno je, da je kar sedem od desetih udeležencev svoje ravnovesje ocenilo kot "v redu" ali celo "popolno". Med ključnimi spretnostmi prihodnosti so najpogosteje izpostavili digitalne in socialne spretnosti, pri tem pa poudarili, da jih pri delu najbolj motivirajo pošteno plačilo, ugodnosti in zdravo delovno okolje. Za dodatno popestritev so lahko preverili tudi svoje znanje o EU s kratkim kvizom, se fotografirali v zabavnem foto kotičku ter za sodelovanje prejeli privlačne simbolične nagrade.

Z interaktivnim dogodkom v okviru pobude Lotimo se dela Evropska komisija poudarja, da so socialne in delavske pravice temeljne pravice vseh prebivalcev EU – ne glede na starost, spol, invalidnost, etnično pripadnost ali spolno usmerjenost.

Poleg zakonodajnih okvirov posameznikom pri osebnem in poklicnem razvoju pomagajo številni programi in orodja EU. Program ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) na primer podpira mlade, ki niso vključeni v izobraževanje ali zaposleni, pri pridobivanju delovnih izkušenj v tujini. Okrepljeno jamstvo za mlade zagotavlja, da vsi mladi v štirih mesecih po koncu šolanja ali ob izgubi zaposlitve prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo. Evropsko jamstvo za otroke pa se bori proti otroški revščini z zagotavljanjem dostopa do zdravstvenega varstva, izobraževanja in ustrezne prehrane. Hkrati platforme, kot je Europass, posameznikom ponujajo dostopna in pregledna orodja za načrtovanje učenja in kariere ter lažje vključevanje na trg dela.

"Želimo, da ljudje vedo, da imajo socialne pravice, ki jih ščitijo in jim omogočajo bolj kakovostno življenje. EU ne sprejema le pravil – skrbi tudi za to, da imajo ljudje od teh pravic resnične koristi. Na primer, vsakdo ima pravico do starševskega dopusta in poštene minimalne plače, ki omogoča dostojno življenje. To niso le velike ideje, temveč resnične pravice, ki ljudem pomagajo izboljšati njihov vsakdan. Ta dogodek je bil edinstvena priložnost, da o tem spregovorimo na odprt in zabaven način," je ob zaključku povedala vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, dr. Jerneja Jug Jerše.

Dogodek je uspešno spodbudil razmislek o pomembnih družbenih vprašanjih ter ustvaril prostor za izmenjavo mnenj, poslušanje in odprt dialog. Mnogim obiskovalcem je ponudil priložnost, da bolje razumejo, kako Evropska unija ščiti in krepi socialne in delavske pravice svojih državljanov – pravice, ki jih lahko vsak izmed nas uresničuje v vsakdanjem življenju.