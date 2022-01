"Kjer je tehnika, tam so tehnične okvare," dva dni po zaustavitvi kabinske žičnice na Krvavcu pravijo domači upravitelji smučišč. "Čisto pri vsaki stvari, ki je tehnična, se lahko kaj pokvari. Avtomobil danes dela, jutri ne dela, pa tudi drugi aparati," pojasnjuje Manuela Badalič Božič , predsednica Združenja slovenskih žičničarjev. Na Krvavcu jim jo je zagodel senzor za merjenje moči oprijema gondole z jeklenico. "Senzor smo zamenjali s svojim, a še vedno žičnica ni zagnala pogona," pojasnjuje Janez Janša , direktor RTV Krvavec. Zvečer so opazili, da se je z glavnega stikala odlomil delček plastike, padel v kontaktor in preprečil ponovni zagon.

Smučarje so morali evakuirati po izrednem protokolu, ki je predpisan za vsako smučišče. "To se lahko zgodi tudi na drugih žičniških napravah, to ni nekaj, kar se ne more nikomur zgoditi," še dodaja Badalič Božičeva. Razlika pa je, kako so smučišča na to pripravljena.

Na Cerknem, kjer imajo ene najmlajših naprav, se na neljube dogodke pripravljajo z vajami. Jože Oplotnik, direktor smučišča Cerkno: "V ta namen smo v lanskem letu opravili vajo reševanja na smučišču v sodelovanju z gasilsko brigado iz Cerknega, tako da smo tudi na to pripravljeni."

"Slabše pa so naše naprave, v povprečju stare med 30 in 40 let, pripravljene za boj s konkurenco v tujini," menijo žičničarji. Ob konstantnem napredku smučišč v Avstriji in Italiji smučarji zdaj vse pogosteje bežijo tudi na Balkan. "Jahorina, Kopaonik, Zlatibor, vložili so več kot 50 milijonov v nove žičniške naprave," pravi Badalič Božičeva.

Slovenska smučišča pa po dveh covidnih sezonah pesti tudi kadrovska stiska. Božičeva pove, da se je del kadra preselil v druge branže, kjer je teh negotovosti bistveno manj. Država bo negotovosti žičničarske infrastrukture poizkušala reševati z nekaj razpisi, upravitelji smučišč pa si dolgoročno želijo širšega konsenza financiranja naprav. En evro od prodane vstopnice za smuko namreč ustvari kar sedem evrov prihodkov za turistično destinacijo, poudarjajo.