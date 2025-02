Nasedel lažni finančni upravi in goljufom nakazal večje vsote denarja

Finančna uprava opozarja, da spletni prevaranti vse pogosteje zlorabljajo identiteto njihovih uslužbencev. Ob tem so navedli primer zavezanca, ki je goljufom večkrat nakazal večji znesek denarja.

"Ko je zavezanec po določenem času vseeno podvomil v resničnost njihovih trditev, je informacije o njihovi dejanski zaposlitvi želel preveriti pri sami Finančni upravi, pri čemer je poizvedbo v vednost posredoval tudi lažnim uslužbencem. Ti so ga v želji po nadaljevanju finančnega izčrpavanja poskusili prevarati celo z lažnim odgovorom, kjer so ga v imenu lažne Finančne uprave želeli prepričati, da gre za resnične uslužbence in postopke," so pojasnili.

Na srečo z odgovorom niso pohiteli le prevaranti, ampak so se podvizali tudi na (pravi) Finančni upravi. Pojasnili so mu, da osebe, po katerih je poizvedoval, niso zaposlene pri njih, in ga kot žrtev prevare usmerili na Policijo.

V Finančni upravi ob tem znova poudarjajo, da mora biti vsakršna odmera davka ali carin, izterjava morebitnega dolga in podobno predmet upravnega postopka. "V takšnem postopku je vedno izdan informativni izračun, odločba ali sklep, ki vam mora biti predhodno vročen (fizično ali po eDavkih). Zahteve po plačilu kakršnihkoli dajatev nikoli ne potekajo v komunikaciji preko telefona oziroma elektronske pošte. Že z doslednim upoštevanjem tega preprostega pravila boste lahko onemogočili prevarantom, da se dokopljejo do vaših prihrankov."