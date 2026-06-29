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Nasedli delfin poginil v naročju reševalne ekipe

Sečovlje, 29. 06. 2026 16.18 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
T.H.
Reševanje nasedlega delfina v Seči

V Seči so v nedeljo zjutraj odkrili nasedlega živega delfina. Ljudje, ki so bili takrat na plaži, so sprva poskušali žival usmeriti v globljo vodo, vendar se je ta takoj vrnila k obali. Po navodilih ekipe društva Morigenos so kopalci do njihovega prihoda pomagali delfina ohranjati na površju in mu zagotavljati senco, vendar je imela zgodba vseeno žalosten konec.

Ob prihodu na kraj so raziskovalci ugotovili, da gre za samico velike pliskavke v zelo slabem telesnem stanju, pojasnjujejo v društvu Morigenos. Ni se bila sposobna samostojno obdržati na površju, bila je podhranjena ter imela številne zunanje zajedavce in podkožne abscese, zato so bile njene možnosti za preživetje izjemno majhne, pravijo.

Reševanje nasedlega delfina v Seči
Reševanje nasedlega delfina v Seči
FOTO: Društvo Morigenos

Vseeno so nadaljevali podporo delfinki, pomagali so ji pri dihanju, posneli njeno oglašanje in beležili vzorce dihanja ter zbrali morfometrične meritve, da bi bolje razumeli njeno stanje in celotne okoliščine dogodka.

Posvetovali so se tudi s kolegi z Univerze v Padovi, ki so strokovnjaki za patologijo delfinov, pa tudi z dr. Zlatkom Golobom, slovenskim veterinarskim strokovnjakom za prostoživeče živali.

Reševanje nasedlega delfina v Seči
Reševanje nasedlega delfina v Seči
FOTO: Društvo Morigenos

Toda stanje živali se je še naprej hitro slabšalo, ob približno 10.15 pa je poginila v naročju raziskovalne ekipe.

Reševanje nasedlega delfina v Seči
Reševanje nasedlega delfina v Seči
FOTO: Društvo Morigenos

"To je prvi primer nasedanja živega delfina v Sloveniji v zadnjih 25 letih, odkar društvo Morigenos spremlja delfine v naših vodah. Natančna narava in vzrok zdravstvenega stanja delfina za zdaj ostajata neznana in bosta del nadaljnjih preiskav v okviru posmrtne obdukcije," pravijo.

Če naletite na delfina v težavah ...

Velike pliskavke so znane kot obalna vrsta delfinov, ki se ob obali zelo dobro znajdejo in redko nasedejo zaradi napake v navigaciji. Takšni dogodki so praviloma povezani z boleznijo, poškodbo ali drugim resnim zdravstvenim stanjem živali, dodajajo.

Reševanje nasedlega delfina v Seči
Reševanje nasedlega delfina v Seči
FOTO: Društvo Morigenos

Ob tem pa se iskreno zahvaljujejo vsem, ki so jih obvestili o delfinu ter živali in njihovi ekipi nudili potrebno pomoč in podporo.

Reševanje nasedlega delfina v Seči
Reševanje nasedlega delfina v Seči
FOTO: Društvo Morigenos

"Če naletite na delfina v težavah, nas prosimo pokličite na telefonsko številko 031 771 077," zaključujejo.

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