Nasedli delfin poginil v naročju reševalne ekipe

Ob prihodu na kraj so raziskovalci ugotovili, da gre za samico velike pliskavke v zelo slabem telesnem stanju, pojasnjujejo v društvu Morigenos. Ni se bila sposobna samostojno obdržati na površju, bila je podhranjena ter imela številne zunanje zajedavce in podkožne abscese, zato so bile njene možnosti za preživetje izjemno majhne, pravijo.

Vseeno so nadaljevali podporo delfinki, pomagali so ji pri dihanju, posneli njeno oglašanje in beležili vzorce dihanja ter zbrali morfometrične meritve, da bi bolje razumeli njeno stanje in celotne okoliščine dogodka.

Posvetovali so se tudi s kolegi z Univerze v Padovi, ki so strokovnjaki za patologijo delfinov, pa tudi z dr. Zlatkom Golobom, slovenskim veterinarskim strokovnjakom za prostoživeče živali.