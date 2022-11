Naselili so se v zapuščenem objektu DUTB, zdaj nezadovoljni s pozivi k plačilu 'računa'

Od vladajoče koalicije pričakujejo zaščito. "Danes smo na tiskovni konferenci predstavili nedavne poteze DUTB, ki je na nas naslovila določene zahteve ter napovedala svoj prihod, čeprav za to nimajo soglasja z naše strani. To potezo razumemo kot napoved motenja naše mirne posesti, ki jo nesporno uživamo že več kot dva meseca," so sporočili.

Kot so danes na novinarski konferenci pojasnili predstavniki uporabnikov avtonomne cone Plac, so od DUTB prejeli grozilno pismo, v katerem pričakujejo, da bodo posamezniki in posameznice začeli plačevati več kot 6000 evrov mesečne uporabnine za objekt, ki je bil vrsto let zapuščen. Tega so v dobrih dveh mesecih očistili in uredili za uporabo, zdaj pa jim "grozijo z uporabo vseh dopustnih pravnih sredstev". Predstavniki avtonomne cone PLAC, ki je nedavno začela delovati na Linhartovi cesti v Ljubljani, so po tem, ko jim je Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) poslala pismo, v katerem zahtevajo plačevanje uporabnine za objekt, na novinarski konferenci izrazili nezadovoljstvo nad neukrepanjem oblasti.

Kot so pojasnili predstavniki uporabnikov, so od DUTB prejeli 'grozilno' pismo, v katerem pričakujejo, da bodo posamezniki in posameznice začeli plačevati več kot 6000 evrov mesečne uporabnine za objekt, ki je bil vrsto let zapuščen. Tega so v dobrih dveh mesecih očistili in uredili za uporabo, zdaj pa jim "grozijo z uporabo vseh dopustnih pravnih sredstev". Predstavniki DUTB bodo v četrtek vstopili v prostor, ne da bi se dogovorili z uporabniki, kar bodo razumeli kot motenje posesti in bodo temu primerno ukrepali, so v imenu skupnosti, ki je tam nastala, povedali trije delegati.

DUTB: Skupnost v objektu biva nezakonito in brez soglasja

Kot so pojasnili na DUTB, je pismo, ki so ga poslali uporabnikom, podlaga za sodelovanje, v njem pa so jih kot lastniki objekta pozvali k izpolnitvi določenih pogojev. V pismu so jih opozorili, da skupnost PLAC v objektu biva nezakonito in brez soglasja DUTB za uporabo, ter jim pojasnili nastale stroške. Izrazili so tudi potrebo po tem, da se predstavniki oziroma zastopniki PLAC identificirajo, da je potreben tehnični pregled objekta in da so pripravljeni na pogovore skupaj s predstavniki kabineta predsednika vlade, so pojasnili na DUTB.

Stavba je namenjena rušenju, na zemljišču pa je načrtovana gradnja stanovanjskih objektov ter objektov za starostnike. Na DUTB sicer ocenjujejo, da ni varna za bivanje, zato so jo dolžni pregledati z varnostnega vidika.

"Ker so se predstavniki PLAC vselili samovoljno, je najmanj, kar morajo kot zreli državljani storiti, da sprejmejo odgovornost za bivanje v objektu. Hkrati morajo kriti stroške za vodo, elektriko in druge stroške uporabe, ki jih s svojim delovanjem ustvarjajo, sicer bi slednji padli na ramena davkoplačevalcev. DUTB je za širše razumevanje v pismu tudi sporočila, kakšni so dodatni stroški za uporabnino objekta in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za pretekli mesec," so pojasnili na DUTB. Kot so še dodali, bi bila z izpolnitvijo navedenih pogojev do nadaljnjega zagotovljena možnost prihodnjega delovanja skupnosti v objektu, DUTB pa bi bila razbremenjena neupravičenih stroškov.

Uporabniki nezadovoljni

Od predsednika vlade Roberta Goloba pričakujejo, da se bo aktivno zavzel proti grožnjam t. i. slabe banke in skupaj z uporabniki našel dolgoročno rešitev za to, da ostanejo v stavbi na Linhartovi. Podobno pa pričakujejo tudi od preostalih dveh strank vladajoče koalicije. Uporabnikom se zdi nedopusten molk "tistih, ki so se še v času janšizma zavzemali za ohranitev avtonomnih prostorov". V primeru, da jih vladajoča koalicija ne bi zaščitila, bi bilo to po njihovem mnenju "izraz nadaljevanja avtoritarne in nasilne politike" preteklih dveh let. Na novinarski konferenci so tako predlagali, naj se na zemljišču ob PLACU zagotovi razvoj soseske, ki bo vključevala neprofitna stanovanja, stanovanja za starejše in medgeneracijsko stanovanjsko zadrugo, PLAC pa naj se ohrani kot središče za lokalno skupnost. Prepričani so namreč, da s svojim obstojem ne ovirajo razvoja nove stanovanjske soseske na sosednjem zemljišču.