Naselje brez postajališča in prehoda za pešce: avtobus šolarje odloži ob cesti

Ob 13.50 v Opatje selo pripelje prvi šolski avtobus iz Osnovne šole Miren, s katerim se osnovnošolci višjih razredov vračajo domov. Potem ko ustavi ob robu cestišča, kjer ni nikakršnih označb za postajališče, kaj šele čakalnice, se učenci odpravljajo proti domu. Cesto prečkajo sredi naselja, označenega prehoda za pešce ni nikjer v bližini, pravzaprav ni niti enega v strnjenem delu naselja.

"Že dolgo opozarjamo na promet, ki se povečuje in tudi otroci hodijo v šolo in iz šole in nimajo ustreznega prehoda za pešce, prav tako starejši in ostali," razmere opisuje Blaž Golob. "Otroke je težko pustiti same. Vedno, ko ja za prečkati cesto, ali ko pripelje šolski avtobus, mora eden izmed staršev biti poleg," opozarja tudi Rok Birsa.

Tako je že več kot desetletje še posebej ob prihodu mlajših učencev iz podružnične šole Kostanjevica, saj v Opatjem selu nimajo šole. Na Občini Miren-Kostanjevica zadeve danes niso želeli komentirati, saj je edini zadolžen za izjave župan Mauricij Humar v tujini.