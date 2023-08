Naselju nad Kamnikom grozi velika skala

Cesta iz smeri Kamnika proti naselju Krivčevo za zdaj ostaja prevozna le za intervencijska in oskrbna vozila.

Preboj v odrezane doline

V občini Kamnik so se sicer v ponedeljek zvečer le uspeli prebiti v doline Kamniške Bistrice, Črne in Bistričice, ki so bile več dni odrezane od sveta. Posledice ujme so tam katastrofalne, predvsem na cestni in vodni infrastrukturi, je dejal kamniški župan Mateji Slapar. "Intervencijsko sanacijo smo do neke mere izvedli, za trajno sanacijo pa bo potrebnih ogromno naporov," je poudaril.

Ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek, ki si je danes ogledala razmere v občini, je pozval k preložitvi nenujnih projektov za nekaj let, da bi se lahko v celoti osredotočili na nujne. Ob tem je opozoril tudi na pomen čim bolj nemotenega delovanja gospodarstva in turizma. Tudi na občinski ravni so vsa razpoložljiva sredstva preusmerili v sanacijo.

V občini Komenda poškodovanih več kot 400 objektov

V občini Komenda je ujma po besedah župana Jurija Kerna poškodovala več kot 400 objektov, od tega nekatere tako močno, da škode še niso mogli začeti ocenjevati. Uničeni ali močno poškodovani so tudi številni avtomobili.

Pri nujni sanaciji je izpostavil šolo in vrtec, saj se bliža začetek novega šolskega leta. "Ne predstavljam si namreč, kje bi lahko našli nadomestne prostore," je dejal. Tudi on je državo pozval k začasni opustitvi nenujnih naložb z namenom čim hitrejše sanacije škode po poplavah.