Naši sodelavci Zvezi prijateljev mladine pomagali urediti počitniški dom

Številni naši sodelavci – uredniki, producenti, računalničarji, organizatorji in drugi – so pomagali Zvezi prijateljev mladine Moste - Polje v njihovem počitniškem domu v Zambratiji, kjer letujejo otroci iz socialno šibkejših okolij, pa tudi takšni z zdravstvenimi težavami. Kolegi so sestavljali nove postelje, in čeprav je šlo za bitko s časom, saj v soboto na počitnice že prihaja prva skupina otrok, jim je uspelo, in to z veliko dobre volje.