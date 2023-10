Nasilen dogodek na pediatrični nujni pomoči v Ljubljani

Iz ZD Ljubljana so sporočili, da bosta na izjavi za medije spregovorili pediatrinja in predstojnica enote Vič-Rudnik Katja Dejak Gornik in vodja Pediatrične nujne medicinske pomoči Tatjana Grmek Martinjaš.

Marca je na urgenci UKC Ljubljana moški, ki je na pregled spremljal drugo osebo, napadel zdravstvenega tehnika in ga udaril v predel obraza. Posredovali so varnostniki, ki so moškega zadržali na kraju.

Julija so se nato znova oglasili v celjski bolnišnici in sporočili, da je pacient z nožem in smrtjo grozil zdravstvenemu osebju. Ob tem so opozorili, da so od januarja pa do julija zabeležili 21 verbalnih in fizičnih incidentov.