Nasilje med vrstniki se pojavlja kljub pandemiji

Letošnje šolsko leto je bilo zaradi pandemije nekoliko drugačno, a to ne pomeni, da je minilo brez nasilja med vrstniki. Pomembno je, da znamo prepoznati znake, da je otrok žrtev nasilja. Prav zato PU Koper to sredo organizira preventivno delavnico, ki bo potekala prek aplikacije Zoom. Na delavnico so povabljeni tako otroci in mladostniki kot tudi starši, učitelji in ostali, ki jih ta tematika zanima.

icon-expand Policistka Policijske postaje Koper Aleksandra Norbedo in kriminalist Sektorja kriminalistične policije Cvetko Kokalj bosta na preventivni delavnici odkrito spregovorila o nasilju med mladimi, predstavila nekatere izvršitvene oblike nasilja ter nasvete, kako prepoznati znake, da je otrok žrtev nasilja. Vse, ki bi jih delavnica zanimala, PU Koper 23. junija ob 17. uri vabi, da se jim pridružijo prek Zooma na povezavi: https://us04web.zoom.us/j/72124788981?pwd=a2J5QUwxSGdDT0p6SVo4bmVWMlRjUT09. Meeting ID: 721 2478 8981

Passcode: 45w8Gj Udeleženci bodo lahko v živo zastavljali vprašanja (tudi anonimno), poleg tega pa bodo policisti istočasno odgovarjali na vprašanja v Zoom klepetalnici. "K sodelovanju vabimo tako otroke in mladostnike kot tudi starše in učitelje ter ostale, ki delajo z mladimi ali vas ta tematika zanima," so na PU Koper še zapisali v vabilu. icon-expand