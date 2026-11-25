Za statistiko nasilja se skrivajo izkušnje poniževanja, nadzorovanja, groženj, strahu ... V najhujših primerih se nasilje konča tudi s smrtjo. Med letoma 2014 in 2024 je bilo v Sloveniji umorjenih 67 žensk. Kar 50 jih je umrlo zaradi nasilja tistih, ki so jim bili najbližje: 29 jih je umoril partner ali nekdanji partner, 21 pa drug družinski član. "Teh številk ne smemo sprejeti kot običajen del družbenega življenja. Za vsakim nasiljem je povzročitelj, ki je zanj odgovoren," so jasni v Društvu SOS telefon. Dom, ki bi moral ženskam predstavljati zatočišče, se ob teh podatkih vseprevečkrat spremeni v zanjo najnevarnejši prostor, poudarjajo.

25. novembra obeležujemo dan boja proti nasilju nad ženskami. FOTO: Shutterstock

Femicid tako ni naključna tragedija, temveč skrajna posledica nasilja, ki se pogosto stopnjuje in katerega opozorilne znake bi morali pravočasno prepoznati. Kako izrazito spolno zaznamovano je nasilje, kažejo tudi najnovejši podatki, ki jih ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami izpostavlja Statistični urad RS (Surs).

Nasilneži in žrtve: 'Tako izrazite razlike ne moremo pojasniti z biologijo'

Kdo so najpogosteje žrtve in kdo povzročitelji? Pri nasilju v družini podatki razkrivajo izrazito razliko med spoloma. Policija je med letoma 2020 in 2025 obravnavala 7979 primerov nasilja v družini. Med žrtvami je bilo 85 odstotkov žensk, med kazensko ovadenimi osumljenci pa kar 93 odstotkov moških. Še izrazitejša je bila razlika med obsojenimi: od 1317 polnoletnih oseb, spoznanih za odgovorne za nasilje v družini, je bilo 98 odstotkov moških.

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Podobno sliko razkrivajo podatki o zalezovanju. Med žrtvami je bilo 81 odstotkov žensk, med osumljenci pa 86 odstotkov moških. Povzročitelji pa so bili v večini moški tudi takrat, ko je bil žrtev moški. Pri spolnih kaznivih dejanjih je bil kontrast še izrazitejši; med kazensko ovadenimi osumljenci je bilo 96 odstotkov moških.

Popkast z Jasno Podreka FOTO: Damjan Žibert

Zakaj se torej pri različnih oblikah nasilja tako izrazito ponavlja isti vzorec? Sociologinja Jasna Podreka pojasnjuje, da statistika potrjuje vzorec, ki ga strokovnjaki opažajo že vrsto let. "Tako izrazite razlike ne moremo pojasniti z biologijo, temveč predvsem s spolno specifično socializacijo, neenakimi razmerji moči in tradicionalnimi predstavami o moškosti," poudarja strokovnjakinja.

Podatek, da so moški pogostejši povzročitelji zalezovanja tudi takrat, ko so žrtve moški, po mnenju Podreke dodatno kaže, da pri nasilju ni nujno odločilen zgolj spol žrtve, temveč tudi družbeno oblikovani načini uveljavljanja moči, nadzora in prevlade.

Fantje so po njenih besedah pogosteje vzgajani tako, da skrivajo ranljivost, ohranjajo nadzor, stiske pa izražajo navzven, tudi z jezo in agresivnostjo. Nekateri zato težje prepoznavajo in ubesedijo svoja čustva ter ponotranjijo predstavo, da imajo v partnerskem odnosu pravico odločati namesto ženske. To sicer ne pomeni, da bodo postali nasilni, lahko pa prispeva k okolju, v katerem se nasilje lažje opravičuje ali spregleda. Kako je to videti v partnerskem odnosu? "Takšen odnos lastninjenja se lahko začne z ljubosumjem, vsakodnevnim preverjanjem njenega delovanja, omejevanjem stikov in odločanjem namesto partnerke, nato pa preraste v psihično, ekonomsko, fizično ali spolno nasilje ter zalezovanje."

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Takšni vzorci se ne oblikujejo le doma, opozarja Podreka. Utrjujejo jih lahko tudi vrstniki, mediji, popularna kultura in družbena omrežja. Poudarja pa, da to ne pomeni, da so vsi moški nasilni ali da ženske ne morejo povzročati nasilja. Posameznih dejanj namreč ne moremo razumeti ločeno od širšega družbenega okolja, hkrati pa takšna razlaga nikakor ne zmanjšuje osebne odgovornosti povzročitelja.

Pogojna kazen: kaj se za žrtev dejansko spremeni?

Pri odzivu pravosodja izstopa še en podatek. Kar 83 odstotkov obsojenih zaradi nasilja v družini je med letoma 2020 in 2025 prejelo pogojno zaporno kazen, kažejo podatki Sursa. Nepogojno zaporno kazen je dobilo 13 odstotkov obsojenih, manj kot petim odstotkom pa so izrekli denarno kazen ali varnostni ukrep brez izreka kazni.

Najpogostejše so bile pogojne in nepogojne zaporne kazni, daljše od šestih in krajše od 12 mesecev. Pa je tako visok delež pogojnih obsodb razlog za skrb? In kakšno sporočilo lahko pošilja ženskam, ki se odločajo, ali bodo nasilje prijavile? Podreka ocenjuje, da je podatek skrb vzbujajoč, vendar opozarja, da je pri njegovi interpretaciji potrebna previdnost, saj ne poznamo okoliščin posameznih primerov. "Pogojna obsodba sama po sebi ne pomeni, da se institucije niso odzvale," poudarja. Težava po njenem nastane, če se nasilje obravnava kot osamljen incident in ne kot vzorec nadzorovanja, zastraševanja in stopnjevanja nasilja. Pogojna kazen je lahko namreč ustrezen odziv, a pomembno je, kaj ji sledi. Je sodišče odredilo varstveno nadzorstvo? Je povzročitelju naložilo vključitev v program za preprečevanje nasilja? Kdo preverja, ali spoštuje izrečene obveznosti? "Sam podatek o številu pogojnih obsodb namreč še ne pove, kako vsebinsko intenziven je bil odziv institucij," opozarja.

Brez ustreznega nadzora in zaščite lahko namreč kazen ostane predvsem formalnost. Za žrtev, ki je morda po dolgotrajnem postopku pričakovala večjo varnost, pa lahko občutek, da se ni veliko spremenilo, pomeni tudi izgubo zaupanja v pravosodje. Podreka zato ne zagovarja zapora za vsako ceno, temveč odziv, ki bo preprečeval ponavljanje nasilja in žrtvi zagotavljal dejansko zaščito.

Zakaj je med žrtvami spolnega nasilja toliko otrok?

Pretresljivi so tudi podatki Sursa o spolnih kaznivih dejanjih. Policija jih je med letoma 2020 in 2025 obravnavala 3070. Med evidentiranimi žrtvami je bilo 83 odstotkov žensk, kar 69 odstotkov vseh žrtev pa je bilo mladoletnih.

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V istem obdobju so sodišča zaradi spolnih kaznivih dejanj obsodila 415 polnoletnih oseb. Največ obsodb se je nanašalo na spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let (149), in kazniva dejanja, povezana s posnetki spolnih zlorab otrok (122). Sodišča so 50 oseb obsodila tudi zaradi posilstva.

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Zakaj je med evidentiranimi žrtvami tako velik delež otrok? Podreka opozarja, da visok delež mladoletnih med evidentiranimi žrtvami kaže na izjemno ranljivost otrok in mladostnikov ter na izkoriščanje njihove starosti, zaupanja in odvisnosti od odraslih. Obenem pa sogovornica poudarja, da moramo statistiko razumeti pravilno. Nekatera kazniva dejanja so namreč že po opredelitvi povezana s starostjo žrtve, pri otrocih pa obstaja več poti za odkrivanje zlorab, denimo prek šol, zdravstva in centrov za socialno delo. Pri odraslih je prijava pogosteje odvisna od žrtve same.

Visok delež mladoletnih v policijski statistiki zato ne pomeni, da poznamo dejansko razmerje med vsemi spolnimi zlorabami otrok in odraslih v družbi. Tudi otroci namreč o zlorabah pogosto težko spregovorijo. Povzročitelj je lahko oseba, na katero so čustveno navezani in od katere so odvisni. Molk lahko spremljajo strah, sram, grožnje in bojazen, da jim odrasli ne bodo verjeli. Zato je po besedah Podreke ključnega pomena, kako se odrasli in institucije odzovejo na razkritje. Ponavljajoča se zaslišanja, neprimerna vprašanja ali izražanje dvoma v otrokovo izpoved lahko povzročijo dodatno travmatizacijo.

Kaj o spolnem nasilju sporočajo izrečene kazni?

Tudi pri spolnih kaznivih dejanjih so bile pogojne zaporne kazni pogostejše od nepogojnih. Prejelo jih je 58 odstotkov obsojenih, nepogojno zaporno kazen pa 40 odstotkov. Delež pogojnih obsodb je bil še posebej visok pri kaznivih dejanjih, povezanih s posnetki spolnih zlorab otrok (77 odstotkov), in pri spolnem napadu (75 odstotkov). V posameznih primerih so sodišča izrekla tudi denarne kazni oziroma varnostne ukrepe brez izreka kazni. Gre za različne sankcije, katerih ustreznosti brez okoliščin konkretnih primerov ni mogoče presojati.

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Podreka opozarja, da lahko visok delež pogojnih obsodb ustvarja vtis, da sodišča spolnega nasilja ne obravnavajo z zadostno resnostjo, kar lahko zmanjšuje zaupanje žrtev v pravosodni sistem. A tako kot pri nasilju v družini poudarja, da sama vrsta kazni še ne razkrije, kako učinkovit je bil odziv institucij. Posebej opozarja na kazniva dejanja, povezana s posnetki spolnih zlorab otrok: "Digitalno okolje lahko ustvarja lažen občutek, da gre za dejanje brez neposredne žrtve." Za posnetki dejanskih spolnih zlorab so otroci, ki so nasilje doživeli. Z vsakim nadaljnjim širjenjem takšnega gradiva se lahko posledice zlorabe še poglabljajo in podaljšujejo.

Med povzročitelji tudi mladoletniki

Še en podatek odpira vprašanje, kako zgodaj se začnejo oblikovati škodljivi vedenjski vzorci. Med letoma 2020 in 2025 so sodišča zaradi nasilja v družini, zalezovanja in spolnih kaznivih dejanj obravnavala 366 mladoletnikov. Za odgovorne so jih spoznala 175, med njimi 150 zaradi spolnih kaznivih dejanj in 25 zaradi nasilja v družini.

Kar 93 odstotkov jih je bilo fantov. Med spolnimi kaznivimi dejanji so s 73 odstotki prevladovala tista, povezana s posnetki spolnih zlorab otrok. Kako torej mlade naučiti razlikovati med spoštovanjem in nadzorom, med privolitvijo v spolni odnos in privolitvijo v snemanje ter deljenje intimnih posnetkov?

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Podreka opozarja na vpliv spletnega okolja, pornografije, vplivnežev in vrstniških skupin, ki lahko utrjujejo predstave o spolni dominantnosti, objektivizaciji žensk in vztrajanju kljub zavrnitvi. "Zato enkratno predavanje v srednji šoli ni dovolj," poudarja. Pogovori o enakosti spolov, čustvih, spoštovanju, spolnosti in osebnih mejah bi morali biti po njenem sistematičen in starosti prilagojen del izobraževanja. Mladi bi se morali naučiti tudi, kako se odzvati, ko so priča nasilju ali nedovoljenemu širjenju intimnih posnetkov: da jih ne posredujejo naprej, zaščitijo žrtev in poiščejo pomoč.

Zakoni so se spremenili, kaj pa praksa?

Slovenija je pri zaščiti žrtev nasilja v zadnjih letih naredila pomembne zakonodajne korake. Med njimi je sprememba opredelitve posilstva iz leta 2021, ki temelji na načelu "samo ja pomeni ja". Za obstoj kaznivega dejanja tako ni več nujno dokazovati uporabe sile ali fizičnega upiranja žrtve, temveč je bistvena odsotnost svobodne privolitve. Napredek priznava tudi strokovna skupina Sveta Evrope GREVIO, ki spremlja izvajanje Istanbulske konvencije. Toda v poročilu, objavljenem 23. novembra 2026, opozarja, da sprejetje zakonov še ne pomeni tudi njihove učinkovite uporabe.

Med pomanjkljivostmi izpostavlja odsotnost mreže specializiranih kriznih centrov za žrtve spolnega nasilja, potrebo po boljšem usposabljanju strokovnjakov in sodelovanju institucij ter pomanjkljivo upoštevanje nasilja v družini pri odločanju o varstvu otrok in stikih s starši. Poudarja tudi preventivo: preprečevanja nasilja ni mogoče začeti šele takrat, ko se to že zgodi. Pomembno je spreminjati stereotipe in razvijati nenasilne vzorce vedenja že v otroštvu.

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Kako velike so potrebe po podpori, kažejo podatki Društva SOS telefon. Leta 2025 je njihovo pomoč poiskalo več kot 3200 uporabnic in uporabnikov, prejeli pa so tudi več kot 2400 klicev na telefon za pomoč žrtvam nasilja. "Na Društvu SOS telefon opozarjamo, da zakonodaja sama po sebi ne zaščiti ženske. Zaščitijo jo dostopna pomoč, varna namestitev, strokovne in odzivne institucije, ustrezno financirane nevladne organizacije ter družba, ki nasilja ne opravičuje, relativizira ali prelaga odgovornosti na žrtev," sporočajo. Toda prav pri odnosu družbe do nasilja se pogosto zatakne. Kot opozarjajo v društvu, se še vedno prepogosto sprašujemo, zakaj ženska ni odšla, zakaj ni prijavila nasilja ali zakaj je molčala. Precej redkeje pa, zakaj je povzročitelj nasilje lahko izvajal, zakaj ga okolica ni prepoznala in ali so institucije storile vse, da bi jo zaščitile.

Odgovornost, ki se še vedno prepogosto prelaga na žrtve

Takšno prelaganje odgovornosti je mogoče opaziti tudi v javnih odzivih na nasilje nad ženskami. Da sta "vedno dve plati zgodbe", da je ženska povzročitelja zagotovo izzvala ali da bi morali več govoriti o nasilju žensk nad moškimi. Podreka pojasnjuje, da takšni odzivi odražajo še vedno prisotne stereotipe in predstave, po katerih naj bi bile ženske čustvene ali manipulativne, moški pa naj bi zaradi jeze ali prizadetosti preprosto izgubili nadzor. Tako se pozornost namesto na dejanja povzročitelja preusmeri na vedenje žrtve. "Iskanje 'druge plati' je morda pomembno v pravnem postopku, pa še tam je potrebna previdnost, kako to preverjamo. V javnih razpravah pa ta fraza pogosto ustvarja lažno simetrijo med nasiljem in odzivom žrtve ter odpira vprašanja, kaj je rekla, zakaj ni odšla in ali je storilca izzvala," pravi.

Nasilje FOTO: Shutterstock