Nasilje na Ptuju: Policija po hišnih preiskavah eno osebo pridržala

"Policija nadaljuje zbiranje obvestil in ugotavlja okoliščine dogodka, predkazenski postopek pa vodi Okrožno državno tožilstvo na Ptuju," so še zapisali na Policijski upravi Maribor.

Dodali so, da vzporedno s preiskavo nasilnih dejanj policisti preverjajo tudi nekatere objave na družbenih omrežjih. Na Facebooku so se namreč pojavile objave več oseb, ki vsebujejo osebne podatke mladoletnikov, ki naj bi bili del nasilniške skupine. V objavah so bila navedena imena, priimki, razredi in osnovne šole domnevnih storilcev, vse to pa po besedah policije predstavlja kršitev zakonodaje o varstvu osebnih podatkov.