Napad na stanovalko: Maljevac na izrednem obisku v DSO Trebnje

Po končanem obisku bosta minister Simon Maljevac in direktorica DSO Trebnje Petra Kušar Stojakovič podala skupno izjavo, ki jo bomo spremljali v živo na naši spletni strani, predvidoma ob 13. uri.

Ministrstvo za solidarno prihodnost je včeraj sporočilo, da so prejeli poročilo o video posnetku iz socialnovarstvenega zavoda, v katerem dijakinja med počitniškim delom fizično obračunava s starejšo stanovalko doma.

"Poudarjamo, da je tovrstno ravnanje nedopustno in ga na ministrstvu najstrožje obsojamo," je povedal minister. Dodal je, da so stopili v stik z vodstvom zavoda in ga pozvali, naj nemudoma ukrepa. "Prvič, da zavaruje žrtev in ji takoj ponudi vso potrebno socialno, zdravstveno in psihološko zaščito ter pomoč, in drugič, da proti nasilni osebi sproži ustrezne postopke pri pristojnih organih," je poudaril.

Mladoletna dijakinja je napad na stanovalko posnela in objavila na družbenem omrežju TikTok. S posnetka je razvidno, kako starejšo nepokretno gospo stisne za nos in jo vzvišeno vpraša: "Kaj je?" Oskrbovanka ob tem zavrešči od bolečine. V nadaljevanju se skuša oskrbovanka z rokami obraniti pred dijakinjo, ta pa jo povleče za lase. Oskrbovanka ji reče: "Pa dajte nehati!"