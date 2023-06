Nasilje nad starejšimi: pomembno je, da o tem spregovorijo

Po njihovih besedah problem predstavlja že samo pomanjkanje namestitvenih kapacitet v domovih starejših in drugod ter visoke cene oskrbe v domovih. Kljub ukrepom ministrstva za zdravje se dostopnost zdravstvene oskrbe slabša. Ker starejši v digitalizaciji sistema težje poiščejo zdravstveno pomoč, so v združenju predlagali ohranitev analogne dostopnosti do javnih storitev. Zavzemajo se tudi za hitrejši razvoj paliativne oskrbe na sistemski ravni ter za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, saj si ga veliko starejših zaradi nizkih pokojnin težko privošči.

V sporočilu za javnost so spomnili, da je združenje pristopilo h kampanji za sprejem zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja: "Starejši imamo pravico do dostojanstva, samoodločanja, avtonomije pri sprejemanju odločitev o sebi, svojem življenju, tudi pravico do dostojnega in ne trpečega umiranja."

Da bi morali nasilju nad starejšimi v družbi posvečati več pozornosti, se zavedajo tudi v delovni skupini za nenasilje v zdravstveni in babiški negi pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Pojasnili so, da se družbeni, kulturni in osebnostni vidiki ter dejavniki tveganja za pojav nasilja nad starejšimi v zadnjih letih vse bolj zaostrujejo, število nasilnih dejanj nad ranljivo skupino starejših pa se vse bolj povečuje.