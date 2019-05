Nasilje nad zdravniki: 'Če te v službi ustrelijo, te pač ustrelijo'

Od leta 2017 do danes sta v Sloveniji zaradi nasilja na delovnem mestu umrla dva zdravnika (poleti 2016 zdravnik v SB Izola, leta 2007 pa je v ZD Metelkova umrla zobozdravnica), številni drugi pa nasilje doživljajo in o njem poročajo vsakodnevno.

Kar 9 od 10 zdravnikov je že bilo žrtev ali priča nasilju v svojem delovnem okolju. To je pokazala anketa o nasilju nad zdravniki in zobozdravniki na delovnem mestu, ki jo je izvedla Zdravniška zbornica Slovenije. Številke so alarmantne, sama problematika pa terja takojšnje ukrepanje pristojnih, opozarjajo na zbornici. Sprašujejo se, kako tudi v zdravstvu zagotoviti varno delovno okolje in pozivajo k ustavitvi nasilja nad zdravniki.

Moški, ki ji je grozil, pozneje postal njen pacient

Pogovarjali smo se z zobozdravnico, ki je bila žrtev nasilja na delovnem mestu pred leti. Takrat je bila zaposlena v ZD Ljubljana in je opravljala dnevno dežurstvo, ko je na vrata njene ordinacije prišel bolnik, ki je zahteval takojšnjo obravnavo, do katere pa ni bil upravičen. Ko mu je zdravnica pojasnila, kakšen je postopek, se je razburil in ji začel groziti. "Prišel je moški, ki je zahteval, naj mu naredim protetiko, kar pa ni bolečina, zato sem mu pojasnila, da se mora najprej opredeliti, nato pa mu bomo dali še datum. Nato je znorel. Začel je vpiti, posploševati, kakšno zdravstvo imamo. Pozneje sem izvedela, da je ta isti moški podobno storil približno dva tedna pozneje v drugem zdravstvenem domu," pripoveduje sogovornica. Moškega, ki je vpil, da jih bo ubil, je uspela izriniti iz ordinacije in za njim zapreti in zakleniti vrata. Moški je nato razbijal po vratih in grozil, da jih bo snel s tečajev. Poklicala je policiste, ki so prišli, a moškega takrat ni bilo več v ordinaciji, so ga pa videli, kako poskuša skozi okno splezati v ordinacijo.

Zobozdravnica je bila po tem dogodku kratek čas bolniško odsotna, ko se je vrnila v službo, pa je ugotovila, da je moški že opredeljen kot njen pacient, kar jo je zelo presenetilo. Na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je poslala prošnjo, da se nasilnega pacienta odopredeli, a ji to ni uspelo. Zato je vztrajala, da moškega ne bo zdravila in je njegovo oskrbo odklanjala, zaradi česar so se pojavila nesoglasja med vodstvom ustanove in njo. Čez čas je prekinila delo v ZD Ljubljana in odšla na svoje.

Sogovornica se ni želela izpostaviti z imenom in priimkom. Kot pravi, "ni pomembno, da se je to meni zgodilo, pomembno je, da se to v ustanovah dovoljuje."

'Če te v službi ustrelijo, te pač ustrelijo'

Nasilje nad zdravstvenim osebjem je namreč zelo pogosto, tako po njenem mnenju kot glede na opravljeno anketo. Mnogi o tem še vedno molčijo, predvsem zaradi strahu pred posledicami. "Jaz sem o tem javno spregovorila, a žal v ZD Ljubljana nekega ustreznega procesa ni vzpostavljenega. Pri nas manjka politike o nenasilju. Če se v bolnišnici na zahodu zgodi nekaj podobnega, takšen pacient nima več vstopa v to ustanovo. Pri nas je pa tako, vsaj, kar se s kolegi pogovarjamo, kot da smo mi neko potrošno blago. Če te v službi ustrelijo, te pač ustrelijo. Če prideš domov, prideš. In to je to."