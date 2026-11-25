Slovenija
Nasilje nad ženskami ni le problem posameznikov, temveč celotne družbe
Prav danes je namreč mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. Vsakih 11 minut nekje na svetu zaradi partnerskega nasilja umre ženska, v Sloveniji naj bi kar četrtina žensk vsaj enkrat doživela fizično nasilje, polovica pa psihično. Grozljivo. Tako ob tem pravimo vsi. Toda – zgražanje ni še nikoli ničesar rešilo. In kako preprečiti nasilje?
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