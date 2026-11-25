Prav danes je namreč mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. Vsakih 11 minut nekje na svetu zaradi partnerskega nasilja umre ženska, v Sloveniji naj bi kar četrtina žensk vsaj enkrat doživela fizično nasilje, polovica pa psihično. Grozljivo. Tako ob tem pravimo vsi. Toda – zgražanje ni še nikoli ničesar rešilo. In kako preprečiti nasilje?