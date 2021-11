'Nasilje ni osebna težava posameznice, je kaznivo dejanje, ki ga ne smemo le nemo opazovati'

Vsakršno nasilje nad ženskami in deklicami je nesprejemljivo, je ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami zapisal varuh človekovih pravic. Poudaril je, da se je treba zavedati, da je za nasilje odgovorna oseba, ki povzroča nasilje, ne glede na to, kaj reče žrtev. Tudi pri Policiji vsako leto novembra in decembra pozornost posvečajo zaščiti ranljivejših skupin, kot so otroci in ženske. Letno obravnavajo okrog 80.000 različnih kaznivih dejanj – od več tisoč primerov nasilja v družinskem okolju, ki so na videz blagih oblik, do tistih najhujših, kot so umori v družini. V Svetu Evrope pa opozarjajo, da razvoj novih tehnologij omogoča nove možnosti za nasilje.

"Nasilje ni osebna težava posameznice in ni stvar zasebnih ali družinskih odnosov, ampak je nedopustno in kaznivo dejanje, ki ga ne smemo le nemo opazovati," je opozoril varuh človekovih pravic Peter Svetina. Zato spodbuja vse, ki v svoji okolici zaznajo ali opazijo nasilno vedenje, da ukrepajo in ga prijavijo. Nasilje je namreč odvisno tudi od tega, kako družba nanj reagira. "Če tako vedenje obsodimo in sankcioniramo, ga s tem zmanjšujemo in ustavljamo. Če pa ga toleriramo, minimaliziramo ali spregledamo, pa nasilnežem dajemo dodatno moč," je izpostavil varuh.

icon-expand Svetina: Zaposleni na Policiji, pravosodju, centrih za socialno delo morajo delovati kot uglašen orkester, da bodo postopki hitri, storilci pa bodo za svoja dejanja kaznovani FOTO: Dreamstime

Poleg prijave nasilja je pri naslavljanju problematike po njegovih besedah ključnega pomena tudi podpora žrtvam, saj potrebujejo okolje, kjer lahko spregovorijo in kjer so slišane. Čeprav imamo v Sloveniji na tem področju dobro urejeno zakonodajo, to ni dovolj, saj je pomembno "stalno usposabljanje zaposlenih, ki se srečujejo z nasiljem".

Združeni narodi so 25. november za mednarodni dan za končanje nasilja nad ženskami in deklicami razglasili leta 1999. S tem datumom se vsako leto pričenja 16 dni aktivizma proti nasilju nad ženskami, ki se končajo z 10. decembrom, svetovnim dnevom človekovih pravic.

Varuh iz obravnavanih pobud zaznava, da niso vsi deležni enake kakovosti storitev institucij v vseh primerih prijavljenega nasilja: "Že več let opažamo tudi nekonsistentnost različnih organov pri izvajanju ukrepov za zaščito žrtev in tudi pri delu s povzročitelji nasilja. Zaposleni na Policiji, pravosodju, centrih za socialno delo morajo delovati kot uglašen orkester, da bodo postopki hitri, storilci pa bodo za svoja dejanja kaznovani," je poudaril varuh. Policija letno obravnava okrog 80.000 različnih kaznivih dejanj, povezanih z nasiljem Kot so nam sporočili predstavniki s Policije, tudi oni novembra in decembra vsako leto posebno pozornost posvečajo zaščiti ranljivejših skupin, kot so otroci in ženske. Njihove aktivnosti sovpadajo z mednarodnimi dnevi boja proti nasilju nad ženskami in otroki. "Začnejo se z 18. novembrom, ko obeležujemo evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, nadaljujejo se 20. novembra (svetovni dan otroka), 25. novembra (mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami) in se zaključijo 10. decembra, na mednarodni dan človekovih pravic," so našteli. Policija letno obravnava okrog 80.000 različnih kaznivih dejanj. Od tega več tisoč primerov nasilja v družinskem okolju. "Od na videz blagih oblik, z manj opaznimi posledicami, do tistih najhujših, kot so umori v družini," so pojasnili na Policijski upravi (PU) Koper.

icon-expand Žrtev pogosto težko najde način, da bi sama ukrepala. Zato Policija pozivajo vse, ki opazijo nasilje v družini, naj jih o tem obvestijo. FOTO: Dreamstime

'Prijava je edini način, da zaščitimo žrtev in ustavimo nasilneža' Po njihovih besedah imajo na območju PU Koper vsako leto veliko aktivnosti, s katerimi se skušajo približati občanom in jih ozavestiti o njihovih možnostih, pravicah ter jim približati problematiko nasilja. Opomniti jih želijo, da je prijava nujni ukrep, če opazijo nasilna dejanja. "To je namreč edini način, da zaščitimo žrtev in ustavimo nasilneža. Policisti so žrtvam nasilja na voljo ves čas, vedno smo pripravljeni pomagati in ukrepati proti nasilnežem," so poudarili. Zato pozivajo vse, ki opazijo nasilje v družini, naj o tem obvestijo policijo. Žrtev namreč pogosto težko najde način, da bi sama ukrepala. "Ne zatiskajte si oči in ne preslišite klicev (četudi posrednih) na pomoč iz sosednjega stanovanja. Večkrat pokličite znanko, ki vam je že kdaj povedala za situacijo v družini, če mogoče potrebuje pomoč in podporo, ko ne more iz nasilnega odnosa," so svetovali na PU Koper. Ob tem so spomnili, da so žrtve nasilja v družini velikokrat tudi otroci, ki nimajo možnosti, da bi poiskali pomoč v raznih organizacijah, ki pomagajo v tovrstnih situacijah. "Niti ne hodijo v šolo, kjer bi se o svojih težavah lahko pogovorili z učiteljem ali svetovalno delavko," so dodali. 'Zdaj je čas, da postanemo glas otroka in o svojih opažanjih obvestimo pristojne institucije' Menijo, da je dolžnost vseh sorodnikov, sosedov, naključnih opazovalcev, učiteljev, strokovnih delavcev, zaposlenih v zdravstvu in podobno, da tudi medtem, ko z otroki nimajo neposrednega osebnega stika in se jim otroci ne morejo zaupati, znajo prepoznati znake stiske ter morebitne posledice trpinčenja ali nasilja. "Zdaj je čas, da postanemo glas otroka in o svojih opažanjih obvestimo pristojne institucije (center za socialno delo, policijo ... ). Naj fizična razdalja ne pomeni tudi razdalje v odnosu. Bodimo v teh dneh poslušno uho, pozorno na težave, s katerimi se otroci srečujejo v domačem okolju," so spodbudili na PU Koper in opozorili, da ne čakamo, da se bo nasilje končalo samo od sebe, saj je to malo verjetno. Ob tem so še pojasnili, da Policija vedno ob vsaki prijavi izvede vse ukrepe, da žrtvi zagotovi pomoč in rešitev, zoper storilca pa ustrezno ukrepa. Po njihovih besedah tudi med omejitvami socialnega življenja vsi načini zagotavljanja pomoči za žrtev še vedno delujejo. "Policija neprekinjeno sodeluje tudi z ostalimi organizacijami, ki žrtvam nudijo pomoč, in centri za socialno delo. S skupnim sodelovanjem želimo žrtvam zagotoviti, da v tej situaciji niso same in da jim je tudi v tem času pomoč na voljo," so povzeli na PU Koper.

icon-expand Prijava je edini način, da zaščitimo žrtev in ustavimo nasilneža. FOTO: Thinkstock