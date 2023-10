Lani umrlo 13 žensk, v pripravi zakonske spremembe za hitrejše ločitvene postopke

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti danes skupaj s centri za socialno delo in nevladnimi organizacijami začenjajo akcijo ozaveščanja o nasilju nad ženskami.

Minister Luka Mesec je na novinarski konferenci nasilje izpostavil kot resno problematiko, pri tem pa je izpostavil, da je bilo lani pri nas ubitih 13 žensk. Navedel je tudi nekaj podatkov o nasilju iz evropske raziskave iz leta 2014, ki je pokazala, da je imela izkušnjo fizičnega nasilja skoraj vsaka tretja ženska v Evropi, izkušnjo z eno od oblik spolnega nasilja vsaka deseta, vsaka 20. pa je bila posiljena. Samo 14 odstotkov žensk je najhujše primere nasilja s strani partnerja prijavilo, četrtina žrtev pa je kot razlog, da nasilja niso prijavile, navedla, da so jih obdajali občutki sramu in krivde.

"To pomeni, da imamo kot družba težavo," meni. Stereotipno namreč po njegovih besedah velja, da si žrtve nasilje izmislijo, a Mesec opozarja, če ni mogoče ravno obratno, da žrtve nasilje zamolčijo, ker jih obdajajo občutki sramu in krivde ali pa enostavno zato, ker so prepričane, da jim družba ne bi verjela. To je po njegovih pojasnilih tudi povod za akcijo ozaveščanja.

24. novembra konferenca ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami

Pri akciji so se povezali s centri za socialno delo in nevladnimi organizacijami ter drugimi resorji, aktivnosti pa bodo izvajali v prihodnjem mesecu in pol. V sredo tako pripravljajo izobraževanje socialnih delavcev o tem, kako ravnati z žrtvami družinskega nasilja, kako preprečevati nasilje in kako pomagati.

Kot je napovedal minister, bo Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja izdalo publikacijo z zgodbami žrtev, ker se žrtve pogosto prepoznajo, ko preberejo sorodne zgodbe. Skupaj z ministrstvoma za pravosodje in za notranje zadeve pa 24. novembra pripravljajo konferenco ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami na Brdu, kjer bodo predstavili tudi orise sprememb družinskega zakonika na področju ločitvenih postopkov, da bi bili ti hitrejši, z manj ustvarjanja konfliktnih situacij, ki se lahko sprevržejo v nasilje, in da bi bili otroci bolj zaščiteni. Priprave sprememb želijo po njegovih besedah zaključiti v nekaj mesecih.