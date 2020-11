Nasilje v Ljubljani: Deset huliganov, ki so napadli policiste, aretiranih

Policija je trg popolnoma izpraznila in protestnike potisnila proti Cankarjevemu domu ter naprej proti Slovenski cesti in nadalje proti Aškerčevi cesti. Nato je sistematično praznila posamezne ulice. Pri tem je prišlo tudi do spopadov, nastalo naj bi nekaj škode na mestni infrastrukturi. Nasilneži so v policiste metali granitne kocke in druge predmete.

Po ocenah policije se je na Trgu republike zbralo 500 ljudi. Izgredniki so uporabili bakle in druga pirotehnična sredstva. Policija je shod razpustila, skupine huliganov pa so se nato razpršile po mestu v manjših skupinah.

V četrtek okrog poldneva je v Ljubljani najprej potekal manjši protest pripadnikov Gibanja OPS. Ti verjamejo, da je pandemija novega koronavirusa svetovna zarota, sami pa kot 'bojevniki svetlobe' želijo razbliniti laži. Kasneje pa so v center prestolnice prišli huligani in nasilneži, ki so s provokacijami zmotili osnovni protest. Petkovi protestniki so se medtem od četrtkovih izgredov distancirali.

Spopadi so se nadaljevali tudi v okolici parlamenta in na Slovenski cesti, kjer je policija proti izgrednikom uporabila tudi vodni top in solzivec. Nazadnje so ga uporabili med protesti novembra leta 2012. Do 19. ure je nato policiji uspelo razgnati skupine in vzpostaviti javni red in mir.

Kot je potrdil direktor Policijske uprave Ljubljana, mag.Stanislav Vrečar, je policija pridržala deset storilcev kaznivih dejanj, nekaj policistov pa se je med spopadi lažje poškodovalo. Večino poškodb policistov so povzročile granitne kocke, je pojasnil. "Ti ljudje niso prišli protestirat na miren način, ampak z namenom napada na policiste." Nekateri storilci naj bi bili stari znanci policije.

V četrtkovih izgredih je nastala materialna škoda, ki jo bodo ocenili kriminalisti po ogledu krajev kaznivih dejanj, policisti pa si bodo ogledali vse posnetke ter skušali identificirati še ostale storilce kaznivih dejanj, je še pojasnil Vrečar in dodal, da so potrebovali tudi policiste iz drugih PU, ne le iz ljubljanske, točnega števila pa zaradi operativnih razlogov ni želel razkriti.

Kot smo včeraj poročali v oddaji 24UR so bili na protestu poškodovani trije ljudje, od tega so morali dve osebi pripeljati v Univerzitetni klinični center Ljubljana, pri čemer ni znano, ali so bili poškodovani izgredniki ali policisti.

Kot so nam sporočili s PU Ljubljana, policisti še zbirajo obvestila o dogodku, prav tako še tudi poteka ogled kraja protesta. Končno poročilo bo na voljo okoli 13. ure.

V Sindikatu policistov Slovenije obsodili nasilje nad policisti

V Sindikatu policistov Slovenije so izrazili skrb zaradi neodgovornega ravnanja posameznikov, ki so na četrtkovih izgredih izvajali nasilje in se v teh težkih zdravstvenih okoliščinah ne zavedajo posledic svojega ravnanja. S takšnim obnašanjem namreč ogrožajo tudi zdravje policistov in policistk, so zapisali na Facebooku. Pri tem so izrazili polno podporo vseh policistom, ki vzdržujejo javni red in mir.

Odzvali so se tudi Mladi zdravniki. Obsodili so včerajšnje nasilne izgrede. Kot so zapisali, sta bila dva posameznika huje ranjena, tudi profesionalni fotograf. "V časih, ko zdravstvo že tako poka po šivih."