Zalokarjeva pri obravnavi nasilnežev za znanstveni in ne ideološki pristop

Ali je preventiva, ko govorimo o nasilju med osnovnošolci, ki ga je vse več, je vse bolj brutalno in starše spravlja v obup, res rešitev za manj mladoletniške kriminalitete? Nekateri strokovnjaki opozarjajo, da je na preventivi - ob tem da je tudi kazenski zakonik zastarel, meja 14 let za kazensko odgovornost pa previsoka - storjenega premalo. A tiste, ki opozarjajo, da bi se napadalce in problematične mladoletnike primerno obravnavalo, se pogosto okarakterizira za populiste, se jim očita nepotreben preplah in ustvarjanje panike, dodajajo. Na to opozarja tudi psihoterapevtka in ravnateljica Strokovnega centra Planina Leonida Zalokar.