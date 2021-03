'Žrtve nasilja se morajo počutiti varne in podprte'

Da je treba nekaj narediti, da se nasilje, predvsem nad ženskami, konča, so prepričani v Društvu SOS telefon, kjer so že 1. januarja letos odprli 24 urno linijo za žrtve nasilja. "Število klicev se je v zadnjih dveh mesecih podvojilo. Tudi sicer so se potrebe po storitvah v naših programih v zadnjem letu precej povečale. Razlog pripisujemo izolaciji in razmeram med štirimi zidovi, ki so se zaradi zdravstvene, socialne in ekonomske krize na področju nasilja nad ženskami in nad otroki poslabšale. Oboji, ki so največkrat žrtve nasilja v družini, sedaj še težje pokličejo na pomoč, počutijo se še bolj ujeti in njihove težave so še bolj kompleksne kot pred epidemijo," so sporočili.

V zadnjem času so se opogumile žrtve spolnega nasilja in nadlegovanja in tudi one so deležne prelaganja krivde nanje, iskanja razlogov, kaj so naredile narobe, kakšne znake so dajale, da si je povzročitelj dovolil spolno nadlegovati žrtev. Mnogi ne morejo verjeti, da je spolno nasilje in spolno nadlegovanje tako zelo prisotno, lažje je verjeti, da si je žrtev zgodbo izmislila, kot da bi se poglobili v to, da živimo v družbi, ki spolno in druge oblike nasilja nad ženskami med drugim generira s sovražnim govorom proti ženskam in obsojanjem žrtev za preživeto nasilje.

Pojasnili so tudi, da se na njih obračajo žrtve, ki doživljajo psihično, fizično, spolno in ekonomsko nasilje, nemalokrat pa opažajo tudi, da se ob iskanju pomoči na institucijah srečajo z odzivom, v katerem je nasilje minimalizirano, poimenovano konflikt ali nesoglasja in na ta način ni vzeto dovolj resno - predvsem pa ne obravnavano kot nasilje.

"Vse prevečkrat od žrtev slišimo izjavo, ki jo slišijo na institucijah, da morajo komunicirati z nekdanjim (nasilnim) partnerjem, da se morajo one potruditi, da bo komunikacija stekla, ker on tega pač ne zmore, da se je potrebno dogovarjati glede nadaljevanja starševstva po razvezi…," pojasnjujejo v Društvu SOS telefon in dodajajo, da pri tem ne upoštevajo, da gre za žrtev dolgoletnega nasilja, ki je uporabila že vse strategije prilagajanja in preživetja, ki jih zmore in pozna, da bi v odnosu in kasneje ob odhodu (nemalokrat pobegu) iz nasilja, preživela.

Prav tako pa opažajo, da je tudi med strokovnimi delavci in delavkami še vedno zelo zakoreninjeno prepričanje, da sta za 'konflikt potrebna dva' in da na institucijah posledično ne prepoznajo nasilja, saj ga vidijo le kot konflikt. Slednji predpostavlja enakomerno razporeditev moči med dvema stranema, pri nasilju pa je nekdo vedno v šibkejšem in podrejenem položaju, pa čeprav se to morda na prvi pogled ne vidi, opozarjajo.