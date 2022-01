S črnimi črkami je v zgodovino slovenskega šolstva zapisan 21. november 1996, ko je osmošolec s sekiro hladnokrvno napadel učiteljico slovenščine. Razlog – slaba ocena. "Nikakor nismo mogli ugotoviti oziroma preprečiti njegove namere, saj nismo vedeli, kaj je v njem, kaj razmišlja," je takrat nesrečo komentiral ravnatelj Osnovne šole Tabor Rihard Vodovnik.

Da so zdolgočaseni, je bilo jasno na posnetkih domžalskih dijakov, ki so se pred petnajstimi leti izživljali nad profesorjem. Po tem so nasilni dogodki z naslovnic časopisov bolj ali manj izginili. Ničelno toleranco do nasilja so zahtevali tudi v sindikatu vzgoje in izobraževanja.

"Pred dobrima dvema letoma smo začeli opozarjati na stopnjevanje nasilja nad zaposlenimi, še zlasti nad učiteljstvom, in to zlasti v osnovnih šolah," je povedal generalni sekretar sindikata vzgoje in izobraževanja Branimir Štrukelj. Učenci niso imuni za pregrete družbene razmere, ob tem opozarja Štrukelj.

Psihoterapevt Miha Kramli pa razlaga, da vzorci nasilništva še vedno najpogosteje izvirajo iz virtualnega sveta. "Mladostniki, ki so obkroženi z mnogimi nasilnimi in intenzivnimi vsebinami, pogosto odreagirajo veliko burneje kot njihovi vrstniki, ki teh vsebin ne gledajo," ocenjuje Kramli.