Porast nasilja: 'Če 14-letnik prvič sliši besedo ne, je to problem'

V oddaji 24UR ZVEČER sta se soočili Tereza Novak iz Gibanja Svoboda in Alenka Helbl iz opozicijske SDS. Novakova je poudarila, da se dobro zavedajo, da je medvrstniško nasilje velik problem, ki pa je hkrati zelo kompleksen. "Mislim, da je človeštvo dobilo še dodatno orodje, s katerim lahko še poglablja nasilje, to je splet. Tudi zaradi tega se nam povečuje medvrstniško nasilje," je dejala.

Tudi Helblova se je strinjala, da je nasilja vedno več, kar kažejo tudi podatki. "Šole so nemočne, kar smo ugotovili tudi v primeru OŠ Velika Dolina, ker so do neke stopnje lahko ukrepali, naprej pa ne gre," je povedala. Kljub številnim okroglim mizam, na katerim je bilo jasno povedano, da so potrebne določene spremembe zakonodaje, da bi bile šole bolj opolnomočene in bi se vsi počutili varneje, se do danes ni spremenilo nič, meni Helblova. "Vsakršno nasilno dejanje je odveč. Šola mora biti varna," je jasna.

Novakova ocenjuje, da bi zakonodaja lahko bila boljša, a po njenem mnenju že zdajšnja omogoča precej ukrepanja. "Danes nam je predstavnica ministrstva za izobraževanje predstavila protokol ukrepanja, ki naj bi ga imele že vse šole in je dober ter vključuje ne samo okolje znotraj šole, ampak tudi izven," je pojasnila.

Helblova medtem meni, da zgolj protokol ne bo rešil problematike. Zagovarja zakonodajo, ki bi storilca z ukrepom nemudoma umaknila iz šolskega prostora, hkrati pa bi morala biti večja tudi odgovornost staršev. "Otrok v šoli mora upoštevati neka pravila. Če 14-letnik prvič sliši besedo ne, je to problem."

Novakova ocenjuje, da je nasilje širši družbeni problem in da bi si vsi morali prizadevati, da bi bili nenasilni, tudi v politiki. "So ukrepi, a ne moremo z enim ukrepom počistiti vso nasilje, ki se je razraščalo zadnja leta."

Glede romske problematike je Hleblova spomnila, da so lani v SDS podprli predlog županov, ki bi prejem socialne pomoči pogojeval z obiskovanjem šole. "V tistem času, ko je bil zakon v obravnavi, se je obisk romskih otrok v šolah povečal, ko je bil zakon zavrnjen, pa zopet neobiskovanje," je povedala.

Novakova je medtem opozorila, da se po koncu epidemije covida-19 povečuje tudi odstotek otrok, ki ne prihajajo iz romskih družin, in ne obiskujejo šole. Dodala je tudi, da lokalne skupnosti prejmejo veliko sredstev za vključevanje romske populacije v skupnost in da imajo veliko maneverskega prostora. "Župani niso tisti, ki bodo otroke pripeljali v šole, romske družine jih ne pošiljajo, dobivajo globe, a jih ne plačajo, otroci pa niso odvzeti iz tega okolja," pa je dodala Helblova.