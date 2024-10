Nasilne učence bi začasno izključili iz šole, koalicija je proti

V NSi zaradi nedavnih primerov nasilja na šolah z novelo zakona o osnovni šoli predlagajo, da bi v primeru težjih ali ponavljajočih se kršitev učenca imele šole na voljo tri dodatne vzgojne ukrepe. To je začasno izobraževanje na daljavo, začasna vključitev v vzgojni program za socializacijo ali začasna izključitev. Predlagajo tudi, da se v pravila šolskega reda dodajo tudi dolžnosti in odgovornosti staršev, je v imenu predlagateljev na seji predstavila poslanka NSi Iva Dimic.

Vlada predloga novele zakona ne podpira. Izključitev krši učenčevo pravico do osnovnošolskega izobraževanja, ki je skladna z ustavo, je poudarila državna sekretarka na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Janja Zupančič. Zakon že sedaj vsebuje rešitve, ki jih ima na voljo osnovna šola, da ukrepa v primerih, ko je učenca iz vzgojnih razlogov možno prešolati na drugo šolo, tudi brez soglasja staršev. Poseg v posamezne določbe zakona, četudi z namenom vzgojnega ukrepanja, bi pomenil kršitev otrokovih pravic. Izobraževanje na daljavo lahko šola organizira le, če je to potrebno zaradi preprečevanja ali omilitev posledic naravnih in drugih nesreč. Kot sistemsko vprašljivo so izpostavili, da bi šola z internim aktom starše zavezala k določenim obveznostim, ne da bi zakonodaja predvidela posledice njihove neodzivnosti. Vlada je predlog mestoma ocenila kot neustrezen, pomanjkljiv, sistemsko nedorečen in nekonsistenten, je še dejala.

Tudi v poslanski skupini Svoboda so izpostavili enake pomisleke, zato predloga novele ne podpirajo. Slovenija ima enega najboljših šolskih sistemov na svetu, tudi zato, ker vsem ponuja enake možnosti za pridobivanje znanja, je v imenu poslanske skupine Svoboda dejala poslanka Mirjam Bon Klanjšček. "Znanje mora postati ena temeljnih vrednot naše družbe, z razvijanjem delovnih in učnih navad otrok in učencev, individualne odgovornosti ter krepitvijo zavesti o pomembnosti znanja in pismenosti. Tega pa žal ne bomo dosegli z izključevanjem in poseganjem v pravice otrok," je dejala.

V SDS predlog NSi podpirajo in poudarjajo, da gre pri izključitvi za začasen ukrep ter da je smisel osnovnošolskega izobraževanja, da se takemu otroku pomaga in se ga vključi v program, ki mu bo omogočil, da bo osnovno šolo tudi uspešno končal. "Naši otroci imajo pravico do varnega in urejenega okolja in nemotenega šolanja," je v stališču predstavila poslanka SDS Alenka Jeraj.

Medvrstniško nasilje v Sloveniji je resen problem, je v imenu poslanske skupine NSi dejal poslanec Aleksander Reberšek. Ob tem je izpostavil, da so ravnatelji, Policija in centri za socialno delo brez resnih pristojnosti. "Vse otroke, učitelje in starše pa lahko terorizira en učenec, ki dobro ve, da mu nihče nič ne more. In to moramo spremeniti," je dejal. Vzgojno delovanje šole pa je lahko po njegovem mnenju uspešno in učinkovito samo ob sodelovanju staršev.

Vsako medvrstniško nasilje je treba obravnavati resno in premišljeno, je v imenu poslanske skupine dejal poslanec SD Damijan Zrim. "Zavedati se moramo, da posploševanje za posamezno skupino ljudi zaradi nasilnega vedenja enega posameznika vodi samo še v dodatno marginalizacijo ranljivih skupin, kar na koncu samo še bolj otežuje njihovo integracijo v šolo in širšo družbo," je dejal. Predlagane rešitve, ki jih vključuje predlog novele zakona o osnovni šoli, so po večinskem mnenju poslanske skupine premalo premišljene, zato jih ne bodo podprli.

"Samo zaradi izoliranih incidentov pripadnikov romske skupnosti ni pravično kriviti in posploševati posameznih nepridipravov na celo skupnost, ki je že tako ali tako ali tako ranljiva in stigmatizirana," je v stališču poslanske skupine dejala poslanka Levice Tatjana Greif in dodala, da je obvezno šolstvo temeljna civilizacijska pridobitev. "Šole morajo biti varno okolje za otroke in tudi za odrasle, ki v teh šolah delajo. Zavedati pa se moramo tudi tega, noben otrok se ne rodi nasilen," je dodala. V Levici predloga novele zakona ne bodo podprli.

Predlog novele zakona o osnovni šoli je del paketa zakonskih predlogov NSi, povezanih z romskimi vprašanji. Paket temelji na svežnju zakonov, ki jih je v DZ vložila že skupina županov občin jugovzhodne Slovenije in Posavja, a jih je DZ zavrnil. DZ bo danes obravnaval še predloga novel zakonov o urejanju trga dela in socialno-varstvenih prejemkih ter predlog dopolnitev zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki med drugim pogojujejo prejemanje socialnih transferjev z obiskovanjem šole.