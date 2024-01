Nasilni incident v Celju: grozil, da bo prišel v bolnišnico in vse postrelil

"Ko mu je osebje povedalo, da bo otrok ob prihodu v bolnišnico ponovno triažiran in obravnavan v skladu s stopnjo nujnosti, je zagrozil, da bo prišel v bolnišnico in vse postrelil," so dogajanje opisali v bolnišnici. Osebje je nato o klicu poročalo varnostni službi bolnišnice, ki je ukrepala v skladu s sprejetimi protokoli.

Kot so sporočili iz Splošne bolnišnice Celje, je bilo v času incidenta v čakalnici večje število čakajočih. Enega od spremljevalcev bolnega otroka je čakanje tako razburilo, da je z brco v vrata nasilno vstopil v ambulanto pediatričnega urgentnega centra in s kričanjem verbalno napadel osebje ter zahteval takojšnjo obravnavo.

Vzroka za incident ne gre iskati v stavki zdravnikov in zobozdravnikov

"Zaradi dogodka so številni zaposleni, ki delajo na najbolj izpostavljenih deloviščih, ves čas dostopnih prebivalcem naše regije, pretreseni in zaskrbljeni," so navedli v bolnišnici. Vzroka za incident po navedbah bolnišnice ne gre iskati v stavki zdravnikov in zobozdravnikov, saj so otroci do 18. leta po zakonu zaščitena skupina pacientov v času stavke, zato se vse pediatrične obravnave izvajajo nemoteno na vseh ravneh zdravstvenega varstva.

Ob tem pa so v bolnišnici pojasnili okoliščine delovanja pediatričnega urgentnega centra Splošne bolnišnice Celje, ki je namenjen obravnavi nujnih stanj otrok do 18. leta starosti. Odprt je 24 ur na dan vse dni v tednu, tja pa otroke napotujejo zdravniki s primarnega nivoja celjske in drugih regij, veliko jih v urgentno obravnavo pride samih, brez napotnice.

"Zaradi velike dostopnosti pediatričnega urgentnega centra se zgodi, da starši kljub dežurni službi v domačem zdravstvenem domu vozijo otroke več 10 kilometrov daleč v pediatrični urgentni center, kjer posledično prihaja do velike gneče," so razmere opisali v bolnišnici. Zaradi gneče se podaljša obravnava vseh otrok, pri tem pa je po podatkih bolnišnice večina, od 75 do 90 odstotkov, obravnav nenujnih.

Ob tem opozarjajo še, da bi se v delo pediatričnega urgentnega centra morali vključevati pediatri iz primarnega nivoja zdravstvenega varstva celjske regije, saj gre za delo v urgentni službi, ki bi ga moral opravljati vsak zdravnik ob svojem rednem delu, razen zakonskih izjem.

"Trenutne razmere pa so popolnoma drugačne. V delo v pediatričnem urgentnem centru se vključujejo specialisti in specializanti naše bolnišnice ter nekaj specialistov in specializantov iz mariborske regije. In ob takšnih pogojih ekip v času povečanega obiska ni mogoče krepiti," so dodali v bolnišnici.

Navedli so še, da razumejo tesnobo in frustracije zaradi morebitnega dolgega čakanja na obravnavo in izvide, a da nasilje ni in nikoli ne bo pravi odgovor za reševanje kakršnih koli problemov in v nobeni od svojih oblik ni sprejemljivo. "Nasilje zato odločno obsojamo in takšne dogodke predajamo v obravnavo ustreznim organom."