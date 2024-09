Nasilni učenec ne obiskuje več OŠ Velika Dolina

Do dogodka na šoli je prišlo junija, tik pred šolskimi počitnicami, napadeni učenec pa je potreboval bolnišnično zdravljenje. Člani sveta KS Velika Dolina in sveta staršev šole so posledično zahtevali prešolanje nasilnega učenca. V nasprotnem primeru so napovedali, da se bodo vsi učenci šolali na daljavo.