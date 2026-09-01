Nasilno fazaniranje v Mariboru, eno dekle izgubilo zavest

Mariborski policisti so bili okoli 12. ure obveščeni, da so mladostniki v središču mesta metali moko in jajca in umazali trgovsko izložbo, vendar pri tem naj ne bi nastala materialna škoda.
V enem primeru so s spreji poškodovali pročelje stavbe, v zvezi s tem policisti še zbirajo obvestila. Ena mladostnica, ki so jo napadli s sprejem, je potrebovala zdravniško pomoč zaradi izgube zavesti.
Policisti vse dijake, ki so bili deležni fazaniranja proti svoji volji, pozivajo, naj to prijavijo Policiji. "V tem primeru bodo policisti ugotavljali elemente prekrška zoper javni red in mir, kot pa lahko razberemo že iz današnjih prijav, pa lahko nepremišljena, objestna ravnanja mladostnikov privedejo tudi do kaznivih dejanj. Policisti bomo v vseh opisanih primerih ukrepali v skladu s svojimi pristojnostmi," so zapisali na PU Maribor.
Kot je poročal Večer, je v središču mesta vladal kaos, starejši dijaki pa so se agresivno znašali nad dijaki prvih letnikov in jih poniževali. Po njihovih informacijah naj bi nekateri za fazaniranje uporabljali strupene spreje za barvanje lesa in kovin.
Na ministrstvu obsodili nasilje
Na dogajanje pa so se že odzvali na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino. Kot so zapisali, najostreje obsojajo vsakršno ravnanje, ki dijake ponižuje, ustrahuje ali ogroža njihovo varnost in dostojanstvo.
"Dogodki, o katerih poročajo mediji ob začetku novega šolskega leta, ne predstavljajo sprejemljivega načina sprejema dijakov prvih letnikov v srednješolsko okolje, temveč nedostojno in neprimerno vedenje, ki mu nikjer ni mesta," so dodali.
Poudarili so, da fazaniranje ni sprejemljivo, kadar vključuje poniževanje ali ustrahovanje. "Takšnih ravnanj ni mogoče opravičevati s tradicijo ali običaji. Šole si prizadevajo ustvarjati varno, vključujoče in spodbudno okolje, v katerem se dijaki ob vstopu v novo izobraževalno obdobje počutijo sprejete in varne," pravijo.
Zapisali so še, da je minister Borut Rončević ob prizorih ob prvem šolskem dnevu zaskrbljen in pretresen. "Takšno vedenje je nedopustno in ga najostreje obsojam. Začetek šolskega leta mora biti čas pričakovanj in novih priložnosti, ne pa poniževanja ali ustrahovanj. V naši družbi in šolskem prostoru ni prostora za ravnanja, ki posegajo v dostojanstvo in varnost mladih," je dejal.
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