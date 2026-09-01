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Slovenija

Nasilno fazaniranje v Mariboru, eno dekle izgubilo zavest

Maribor, 01. 09. 2026 15.32 pred 52 minutami 2 min branja 53

Avtor:
M.S.
Fazaniranje

Ob prvem šolskem dnevu je na ulicah slovenskih mest opaziti močno popisane in s spreji poškropljene dijake. V središču Maribora pa je t. i. fazaniranje ušlo izpod nadzora. Eno dekle je potrebovalo zdravniško pomoč, posredovali so tudi policisti.

Mariborski policisti so bili okoli 12. ure obveščeni, da so mladostniki v središču mesta metali moko in jajca in umazali trgovsko izložbo, vendar pri tem naj ne bi nastala materialna škoda.

V enem primeru so s spreji poškodovali pročelje stavbe, v zvezi s tem policisti še zbirajo obvestila. Ena mladostnica, ki so jo napadli s sprejem, je potrebovala zdravniško pomoč zaradi izgube zavesti.

Policisti vse dijake, ki so bili deležni fazaniranja proti svoji volji, pozivajo, naj to prijavijo Policiji. "V tem primeru bodo policisti ugotavljali elemente prekrška zoper javni red in mir, kot pa lahko razberemo že iz današnjih prijav, pa lahko nepremišljena, objestna ravnanja mladostnikov privedejo tudi do kaznivih dejanj. Policisti bomo v vseh opisanih primerih ukrepali v skladu s svojimi pristojnostmi," so zapisali na PU Maribor.

Kot je poročal Večer, je v središču mesta vladal kaos, starejši dijaki pa so se agresivno znašali nad dijaki prvih letnikov in jih poniževali. Po njihovih informacijah naj bi nekateri za fazaniranje uporabljali strupene spreje za barvanje lesa in kovin.

Policisti so bili danes prisotni tudi v središču Ljubljane, ker ni manjkalo popisanih dijakov.
Policisti so bili danes prisotni tudi v središču Ljubljane, ker ni manjkalo popisanih dijakov.
FOTO: Bobo

Na ministrstvu obsodili nasilje

Na dogajanje pa so se že odzvali na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino. Kot so zapisali, najostreje obsojajo vsakršno ravnanje, ki dijake ponižuje, ustrahuje ali ogroža njihovo varnost in dostojanstvo.

"Dogodki, o katerih poročajo mediji ob začetku novega šolskega leta, ne predstavljajo sprejemljivega načina sprejema dijakov prvih letnikov v srednješolsko okolje, temveč nedostojno in neprimerno vedenje, ki mu nikjer ni mesta," so dodali.

Poudarili so, da fazaniranje ni sprejemljivo, kadar vključuje poniževanje ali ustrahovanje. "Takšnih ravnanj ni mogoče opravičevati s tradicijo ali običaji. Šole si prizadevajo ustvarjati varno, vključujoče in spodbudno okolje, v katerem se dijaki ob vstopu v novo izobraževalno obdobje počutijo sprejete in varne," pravijo.

Zapisali so še, da je minister Borut Rončević ob prizorih ob prvem šolskem dnevu zaskrbljen in pretresen. "Takšno vedenje je nedopustno in ga najostreje obsojam. Začetek šolskega leta mora biti čas pričakovanj in novih priložnosti, ne pa poniževanja ali ustrahovanj. V naši družbi in šolskem prostoru ni prostora za ravnanja, ki posegajo v dostojanstvo in varnost mladih," je dejal.

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KOMENTARJI53

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damy1972
01. 09. 2026 16.25
Leta nazj na železniški v Celju dva policista sedita na klopci in "prčkata" vsak po svojem mobiju...dva metra stran skupina dijakov "krsti" prva letnika z sprejem. Policistma samo omenim, da se nekaj dogaja, pa eden skoči v zrak, češ, da se ni nihče pritožil in tolk da mene ne začne obravnavati kot kriminalca...od tedaj policistov ne vidom več, kot nekoga, ki dela red...niso vsi policisti enaki, samo ta dva pa res ne vem, če sta že zizo videla...
Odgovori
0 0
Partapaki
01. 09. 2026 16.21
To niso normalni s spreji, to je bilo ponavadi tako da si se doma lahko umil normalno ne pa da si pole še dva tedna tak.
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+6
6 0
peT99
01. 09. 2026 16.23
To je bilo eno, kot drugo pa...še vedno imam v spominu "grožnjo" naše tedanje ravnateljice.... "hec ja, v primeru joka bodo sankcije...." ...takrat so še v šolah imeli avtoriteto....
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+3
3 0
odlekiran
01. 09. 2026 16.21
Kot uni, ki je v šoli razkazoval očetovo pištolo...
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+5
5 0
Huki
01. 09. 2026 16.20
Vadalisti. Vse kazensko ovadit.
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+5
5 0
an2000
01. 09. 2026 16.20
Policiji in uciteljem vecja pooblastila, ukinitev LGBTQ agende in permisivne vzgoje, uvedba obvezne vojaške obveznosti in prepoved Instagrama in TikToka! Morda se kot druzba popravimo v 3 generacijah!
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+4
5 1
wsharky
01. 09. 2026 16.18
pometanje cest je ukrep, kii si ga ti nepridipravi zaslužijo
Odgovori
+5
5 0
rogla
01. 09. 2026 16.18
Prepoved Fazanerija s poškodovanjem osebe in njenega imetja (torba, nahrbtnik, oblačilo ...)
Odgovori
+4
4 0
rogla
01. 09. 2026 16.19
... fazanerije ...
Odgovori
+1
2 1
peT99
01. 09. 2026 16.17
Glede na posnetke in opis - tukaj ne gre več za mladostniško nagajanje in "krst fazanov" - to je izživljanje,napad in vandalizem - resnično upam, da bodo policisti izvedli ustrezne postopke. Vem in verjamem pa, da se bodo šole zgorvarjale "na zaščito mladoletnih oseb pred kazenskim pregonom", ko bo prišla prva prošnja s strani policije pri identifikaciji posameznikov....🤮
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+7
7 0
Morskadeklica123
01. 09. 2026 16.16
Otrokom je treba delo dat! Naj pomagajo doma, naj imajo vsakodnevne zadolžitve, pa se ne bodo imeli časa izživljat na tak način! Sploh pa....fazaniranje???? Od kod so to privlekli v Slovenijo?
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+3
3 0
peT99
01. 09. 2026 16.20
To poznamo že vsaj 30 let - vendar so bile meje... šlo ja za hec in nekaj trentukov sramu... na koncu dneva ni bilo nikogar, ki se temu ne bi smejal...to danes je pa nasilje...
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+2
2 0
bossanoga
01. 09. 2026 16.15
Včasih so starši vzgajali otroke, v samostojni Sloveniji pa starši tega v velikem številu ne delajo, zato je pa zdaj samo s-anje. Začeli so pa že starši današnjih staršev teh otrok.
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+3
3 0
Sloale
01. 09. 2026 16.13
BOLANO !!!!
Odgovori
+8
8 0
TheMedoNow
01. 09. 2026 16.13
pa sprejmite tukaj interventni zakon ki bo dovolil kaznovanje teh mladoletnih kretenoidov. Moj sin ima atopijskega in ima odprte rane ko mu spravljamo barvo za ceste iz rok. To je šlo preko vseh meja.
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+8
9 1
HuffyPuffy
01. 09. 2026 16.11
Tole je preleo vse meje ze v prejsnih letih, vse skupaj se pa samo se stopnjuje. A bo res treba cakati do prve smrti, da se kaj spremeni?
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+13
13 0
peT99
01. 09. 2026 16.11
"eldinova žena" ? Jasno torej na kakšnih šolah se to dogaja....
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+5
6 1
peT99
01. 09. 2026 16.12
žalostno in sramotno, da se to dopušča.... so neke meje zdravega razuma, tudi sami smo bili fazani, samo takih ekscesov pa ni bilo...
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+7
8 1
enapi
01. 09. 2026 16.09
Statistika pravi, da jih je večina desnosučnih.
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-5
7 12
Sloale
01. 09. 2026 16.15
Eni ste pa res obremenjeni z politiko v vseh pogledih. A tudi zeni reces to, ce jo zvecer boli glava??
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+3
4 1
nova pot
01. 09. 2026 16.08
Tu gre za navadno izživljanje tistih v višjih razredih, ki so sigurno že tako po naravi agresivni in tako izkoristijo priložnost za izživljanje nad nemočnimi. Ministrstvo in šole imajo možnost to prepovedati, če pa to gledajo in dopuščajo iz leta v leto se pa ve, da bo postajalo vedno hujše. Sicer pa kakšno pravico ima nekdo drugemu uničevati oblačila, torbo itd. Niso vsi otroci bogatašev.
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+16
16 0
96bimBo
01. 09. 2026 16.06
Molit in se plazit pred oltarji namesto fazaniranja. Ha, ha, ha, ...
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-6
5 11
enapi
01. 09. 2026 16.05
Tako je, če deliš ustavo prvošolčkom. Me zanima koliko jih je domov v enem kosu prineslo. In drugič, kdo se je tu okoristil.
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-2
8 10
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