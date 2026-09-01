Nasilno fazaniranje v Mariboru, eno dekle izgubilo zavest

Mariborski policisti so bili okoli 12. ure obveščeni, da so mladostniki v središču mesta metali moko in jajca in umazali trgovsko izložbo, vendar pri tem naj ne bi nastala materialna škoda.

V enem primeru so s spreji poškodovali pročelje stavbe, v zvezi s tem policisti še zbirajo obvestila. Ena mladostnica, ki so jo napadli s sprejem, je potrebovala zdravniško pomoč zaradi izgube zavesti.

Policisti vse dijake, ki so bili deležni fazaniranja proti svoji volji, pozivajo, naj to prijavijo Policiji. "V tem primeru bodo policisti ugotavljali elemente prekrška zoper javni red in mir, kot pa lahko razberemo že iz današnjih prijav, pa lahko nepremišljena, objestna ravnanja mladostnikov privedejo tudi do kaznivih dejanj. Policisti bomo v vseh opisanih primerih ukrepali v skladu s svojimi pristojnostmi," so zapisali na PU Maribor.

Kot je poročal Večer, je v središču mesta vladal kaos, starejši dijaki pa so se agresivno znašali nad dijaki prvih letnikov in jih poniževali. Po njihovih informacijah naj bi nekateri za fazaniranje uporabljali strupene spreje za barvanje lesa in kovin.