Našima Alenki Marovt in Neži Steiner nagrada za izstopajoči novinarski dosežek

Urednica Alenka Marovt in novinarka Neža Steiner sta v člankih novinarsko mojstrsko orisali drobovje tako imenovanega vzporednega zdravstvenega sistema, z vsemi vzroki, ki so v zadnjih 30. letih omogočile njegovo vzpostavitev, in tudi z vsemi pastmi, ki jih ta sistem prinaša javnemu zdravstvu. "Ne le da so članki izjemno berljivi, jasni in postavljeni v kontekst, tudi forma je novinarsko dovršena, s čimer sta dokazali, da tudi splet prenese poglobljene in posledično daljše spletne članke za zahtevnejše bralce. In nenazadnje – zgodba je odmevala," so zapisali v obrazložitvi nagrade.

Urednica Dejstev Alenka Marovt je ob novici, da je ena izmed prejemnic nagrade Čuvaj povedala, da je priprava takšnih zgodb, kot je bila o vzporednem zdravstvenem sistemu, res izziv, ne le zaradi same vsebine, ampak predvsem iz odgovornosti do bralcev in gledalcev. "Kako tako kompleksno temo o zdravstvu, ki jo občuti slehernik, predstaviti čimbolj razumljivo, saj sama po sebi skriva nelogičnosti, pasti, absurde. Opozorila zdravnikov, da javno zdravstvo razpada, se udejanjajo iz dneva v dan. Čedalje več bolnikov nima osebnega zdravnika, zdravniki kaotičnih razmer ne zmorejo več in zato odhajajo k zasebnikom. Kdo bo torej še prišel do zdravnika? Kdo ga bo zmogel plačati? Kakšne storitve bodo opravljale zasebne bolnišnice? Kdo bo ostal v javnem zdravstvu? Bomo potrebovali še dodatna zavarovanja? Še lahko govorimo o dostopnosti pod enakimi pogoji? Gremo po poti Srbije in Makedonije, kjer je treba praktično vse plačati? Takšen je rezultat 21 zdravstvenih ministrov leve in desne politike."

"Zgodba je iritirala, marsikdo ni želel, da raziskujemo in objavljamo," je pojasnila in dodala, da je ta zgodba hkrati dokaz, da kljub hitrim novicam, ljudje želijo brati zahtevne vsebine, ki so predstavljene sodobno, multimedijsko s tizerji, video izjavami in infografikami. "Nagrade so brez dvoma priznanje za napore in profesionalizem. Hkrati pa tudi energetski in moralni pospešek, da je vredno vztrajati. To je že drugi Čuvaj za Dejstva, dokaz, da z ekipo iskreno verjamemo v pomen kakovostnih vsebin, ki jih razdelamo v drobovje in od tega ne odstopamo."

Novinarka Neža Steiner pa je ob tem dodala, da se včasih zdi, da vsebini, ki jo razgališ, premalokrat sledijo posledice, ni epiloga. "Zato je ta nagrada, ki jo dobiš od drugih novinarjev velika potrditev, da delaš v pravi smeri in ti da nov zagon. Pridružila sem se že nagrajeni rubriki in mi je v čast, da sem lahko doprinesla k novi nagradi. Dejstva so se in se bodo vedno lotevala tem, ki so družbeno pomembne. Vesela sem, da je tema o vzporednem zdravstvenem sistemu pustila svoj pečat."

Poleg naših novinark so nagrade prejeli še; nagrado za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva je prejela Sonja Grizila (Jana), nagrado za izstopajoče novinarske dosežke v letu 2022 so prejeli še Ervin Hladnik Milharčič (Dnevnik), Tita Mayer (Radio Slovenija) ter Urška Henigman in Neža Prah Seničar (RTV Slovenija). Nagradi za izjemne dosežke v novinarski fotografiji sta prejela: za posamično fotografijo fotoreporter Večera Andrej Petelinšek, za reportažo Jaka Gasar (Dnevnik). Debitantski nagradi za dosežke mladih novinarjev, ki so v poklicu manj kot pet let, pa sta prejela Pia Prezelj (Delo) in Luka Mlakar (Večer). Pohvalo porote za izstopajoči novinarski dosežek v letu 2022 pa sta prejela uredništvo Oštra in uredništvo Informativnega programa Štajerskega vala. Pohvalo porote za izstopajoči novinarski dosežek s področja novinarske fotografije v letu 2022 je prejel fotoreporter Dnevnika Nik Erik Neubauer.