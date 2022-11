Prihaja nov policijski helikopter z veliko potovalno hitrostjo

Skupna vrednost pogodbe za helikopter, ki bo dobavljen do 30. oktobra 2023, znaša 14.408.532 evrov z DDV, kar zajema vrednost helikopterja z usposabljanjem osebja in vzdrževanjem, so sporočili. V Policiji bodo helikopter uporabljali za izvajanje vseh policijskih nalog: "Z nakupom uresničujemo strategijo razvoja Letalske policijske enote s posodobitvijo in poenotenjem flote za večjo varnost letalskih operacij, večjo učinkovitost, boljšo operativnost in zmanjšanje stroškov. Posadke LPE že zelo dobro poznajo sposobnosti tega tipa helikopterja, zato posebnih usposabljanj ne bodo potrebovale in ga bodo lahko uporabljale kmalu po dobavi."

Helikopter predstavlja novo generacijo helikopterjev, ki izpolnjujejo vse sodobne standarde glede letalske varnosti in hrupa, zatrjujejo na GPU. Kot pojasnjujejo, to v praksi pomeni znatno boljše zmogljivosti na višini, bistveno večjo varnost ob odpovedi enega motorja, prelete na različne naloge pa opravi bistveno hitreje. Glavne prednosti pred drugimi helikopterji istega razreda so velika potovalna hitrost, ki je 260 kilometrov na uro, ogromna zaloga moči, helikopter lahko lebdi s polno vzletno maso do višine 3500 metrov, z enim rezervoarjem goriva lahko opravi prek 850 kilometrov in ob tem zagotavlja fleksibilnost opreme za različne naloge, naštevajo. Helikopter AW169 omogoča varno letenje v skoraj vsakih vremenskih pogojih podnevi in ponoči, ima zmogljiv zunanji vitel, močan reflektor, opremo za spust vpadnih skupin, tovorno kljuko in povsem prilagodljivo kabino, ki omogoča namestitev do deset potniških sedežev, so še zapisali.