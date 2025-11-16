Naslednje leto višje plače za vse: 220, 130 ali 250 evrov na leto?

Božičnica 639 evrov torej bo, zdaj priznavajo tudi delodajalci. O ustavni presoji še razmišljajo, v vsakem primeru pa bi bila vložena le zato, da se razčisti, ali je bila božičnica uvedena zakonito ali ne, pravijo. Kot meni Cvar: "Ne moreš združevati tako različnih zakonov samo za to, da nedemokratično preprečiš nekaj, kar je demokratično."

Delodajalci so ogorčeni nad četrtkovo izjavo podpredsednika vlade Mateja Arčona : "Očitno bodo iskali vse možnosti, da ljudje, njihovi zaposleni ne dobijo zimskega regresa." Kot pravi Blaž Cvar : "Nihče niti ne poizkuša, da pride do tega, da do božičnice ne pride, kajti kdo pa bi bil junak, k bi preprečil, da zaposleni dobijo to božičnico?".

Predstavniki sindikatov o možnostih blokade zakona ne želijo špekulirati. Kot pravi Jakob Počivavšek: "Upam pa, da bo zakon pač prestal te morebitne zadeve, in da bo božičnica v letošnjem letu izplačana."

Se pa tako delodajalci kot sindikati stirnjajo s sicer redno uskladitvijo dohodninskih razredov in oljašav. Zaposleni na minimalni plači si lahko obetajo 220, tisti na povprečni 130 in tisti z dvakratnikom povprečne plače približno 250 evrov višjo neto letno plačo.

Kritika je le, da se vlada o uskladitvi z delodajalci ni pogovarjala. Vabila dejansko nismo dobili in smo zgroženi nad tem, da si Boštjančič po lastni presojo tolmači, da nismo več del socialnega dialoga, pravi Cvar. Ta pojasnjuje, da so dialog prekinili le pri vprašanju božičnice.

Delodajalske organizacije so sicer pred tedni opozarjale, koliko denarja je z ukinitvijo Janšev dohodninske reforme odnesla Golobova vlada. S tem se je odzvelo v teh letih kar nekajkratnik božičnice in na to pozabljamo, da to niti ni tak bombonček, kot si ga nekateri predstavljajo, pravi Cvar.

Da Golobovi vladi ni uspelo vpeljati davčne reforme, ki bi pravičneje obremenila delo in premoženje, obžalujejo sindikati. Počivavšek: "Kot veste, je to bilo napovedano, a se to ni zgodilo. Jaz še vedno pričakujem, da do sprememb kar se tiče dohodnine bo prišlo, je pa to tudi širša debata, ki mora biti opravljena v republiki Sloveniji."

Vroča tema, ki se bo gotovo dodatno razvnela v predvolilni kampanji.