Naslednje leto začetek gradnje tretjega pasu

Naslednje leto namerava Dars začeti gradnjo tretjega voznega pasu na štajerski vpadnici v Ljubljano od Zadobrove do Domžal. Gre za enega najbolj obremenjenih odsekov, kjer so zastoji stalnica, tretji pas pa naj bi to težavo rešil. A najprej bo treba "prebroditi" dve gradbeni sezoni in pol, kolikor naj bi trajala dela. Promet bo namreč v tem času potekal po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje.