Slovenija

Naslednji 'erotični' dogodek marca, pod lupo inšpektorata nedostojno oglaševanje

Ljubljana , 27. 01. 2026 15.56 pred 43 minutami 2 min branja 25

Avtor:
A.K.
Oglaševanje dogodka v Rimskih termah

Slovenijo so preplavili posnetki iz erotičnega dogodka v Rimskih termah marca 2025. V termah so potrdili, da bo dogodek znova potekal marca letos. Tržni inšpektorji pa preiskujejo organizatorje dogodka zaradi nedostojnega oglaševanja tega dogodka.

Pogovor z direktorjem Rimskih term Valeryem Arakelovom boste lahko videli v oddaji 24UR ob 19. uri. Ta je potrdil, da bo tudi marca 2006 v hotelu potekal dogodek Spicy Spa. 

Gre za ekskluziven mednarodni dogodek, ki bo Rimske terme spremenil v za nekatere kontroverzno središče, ki parom in samskim ponuja vročo pustolovščino in zabavo. Vabilo je bilo opremljeno tudi z erotičnim videoposnetkom, ki pa je sedaj pod lupo tržnega inšpektorata. Tržni inšpektorat je namreč potrdil, da je v zvezi z dogodkom v Rimskih termah prejel prijavo za nedostojno oglaševanje. Začeli so s preverjanjem. 

Kot smo poročali gre za petdnevni dogodek. Čeprav se cene za sobe in apartmaje dvigajo tudi do slabih 3000 evrov, pa je dogodek sodeč po oglasu razprodan.

Kot so že pojasnili v Rimskih termah, je dogodek potekal marca 2025 kot zaprt dogodek zunanjega organizatorja, Rimske terme pa pri njem niso sodelovale kot organizator, soorganizator ali promotor.

"Objave in video vsebine, ki so v zadnjih dneh zaokrožile po spletu, se nanašajo na dogodek, ki je potekal marca 2025, in jih organizator uporablja kot promocijski material za prihodnji dogodek. Rimske terme pri promociji nismo sodelovale. Ob zaznavi, da se določene vsebine lahko neposredno povezujejo z našim hotelom, smo organizatorja pozvali k njihovi odstranitvi, saj želimo jasno ločiti identiteto Rimskih term od vsebinskih programov zunanjih organizatorjev," so zapisali v odzivu.

Preberi še Erotični dogodek v priljubljenem zdravilišču, ki je razburil Slovenijo

Rimske terme pri dogodku niso nastopale kot organizator, soorganizator ali promotor, trdijo. Dogodek je bil organiziran kot popolnoma zaprt dogodek, namenjen izključno polnoletnim udeležencem s predhodno rezervacijo preko organizatorja. V času dogodka je bil celoten hotelski kompleks zaprt za javnost, zagotovljeno je bilo 24-urno varovanje, vstop osebam, ki se dogodka niso udeležile, pa je bil onemogočen. V okviru zdraviliške, medicinske in rehabilitacijske dejavnosti se dogodek ni izvajal, ti prostori so fizično in funkcionalno ločeni ter niso bili predmet zakupa, so pojasnili v Rimskih termah. 

inšpektorat rimske toplice

KOMENTARJI25

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
AshBurton
27. 01. 2026 17.07
Novinarji pa kaj vam ni jasno no?Nekje more bit meja...zaprite firmo!!!
Odgovori
0 0
deltex
27. 01. 2026 17.04
Pa to je noro: kako boš oglaševal erotičen dogodek brez golote? Da ne govorim o dostopnosti le te na spletu...kdor je tole prijavil inšpektoratu je navaden licemerec.
Odgovori
+0
1 1
yoda99
27. 01. 2026 17.02
A se na koncu poročijo?
Odgovori
-1
0 1
YouRangMyLord
27. 01. 2026 17.02
Ja, Cubrikov film Široko odprte oči so lepe domišljijske sanje, ne samo moških, tudi žensk. Why not? v vsej tej umazani represiji..... "Make safe and protected love, not war" pa je sporočilo vsem tistim "vodilnim" politikom , ki se ne zmorejo več.. Ker narava jim ne da... več... Ona že ve, zakaj.... Kazen, upravičena. :)
Odgovori
+1
1 0
myomy
27. 01. 2026 17.02
Le kaj ti mora iti po glavi, da greš lizati spolovilo neznani osebi. In še plačati za to. Človek je res navadna žival.
Odgovori
-1
0 1
AzHuds
27. 01. 2026 17.02
Lepo, lepo :)
Odgovori
+1
1 0
Endless
27. 01. 2026 16.59
Zabeleženo, hvala za informacijo
Odgovori
+1
1 0
myomy
27. 01. 2026 16.58
Nekaj podobnega kot v Rimskih toplicah se dogaja v parlamentu, kjer se onegujejo vse povprek. S to razliko, da tistim v parlamentu ni potrebno plačati, ampak dobijo plačano.
Odgovori
+1
1 0
tajda112
27. 01. 2026 16.55
...velik razpon razliĉnih potreb...normalnim pač težko prebavljivo...
Odgovori
-1
1 2
myomy
27. 01. 2026 16.55
Evo, včerajšnja reklama že deluje. Marca dodaten termin za osamljene gospodinje in vse tiste, ki morajo za "ljubezen" plačati 3 jurje.
Odgovori
+2
3 1
suleol
27. 01. 2026 16.55
vi slovencci ste res ccudni pa dej puste vesele nasmejane plesoče drustvene eroticne ljudi da se veselijo zakaj takoj treba se neki bunit, kolo vas je motil ko so ljudje plesali in namesto da ste zaplesali zraven ste se pritozevali pa dejte no mir ze no kaksna rasa je to
Odgovori
-1
2 3
YouRangMyLord
27. 01. 2026 16.51
Lastnik rimskih term ni Rus - je Armenijec... je nevtralni člen. Samo v vednost neseznanjenim in nepoučenim, nerazgledanim.
Odgovori
-1
3 4
Vera in Bog
27. 01. 2026 16.46
Rimljani so propadli zaradi tega. Gremo tudi mi za njimi?
Odgovori
+6
7 1
Potouceni kramoh
27. 01. 2026 16.42
Rimske terme niso od rimljanov ampak so ruske.Tam poslujejo v ruskih kopejkah in z balkanskimi navadami.
Odgovori
+0
3 3
suleol
27. 01. 2026 16.56
balkanskimi torej nasimi
Odgovori
+1
1 0
Darko32
27. 01. 2026 16.40
Očitno nekdo protestira, ker ni mogel v skupinski kupleraj zraven priti.
Odgovori
-1
4 5
Uporabnik1935308
27. 01. 2026 16.39
Pirc in kleriki bodo zagnali celega hudiča.
Odgovori
-2
2 4
Veščec
27. 01. 2026 16.39
dogodek marca.pred al po volitvah,pa to
Odgovori
+1
1 0
YouRangMyLord
27. 01. 2026 16.38
Pa dobro - a bi inšpektorji radi free VIP vstopnice? Razprodano, fantje.... :). Naj se spravijo na dotično "vplivnico", ki je skokodakala v javnost tole, ker je zavistna, ker ji je očitno na OF upadel promet. Ima plačane vse prispevke iz naslov asvcojih zaslužkov na dotični platformi FURSu -to naj raje preverijo.... Moški so pametni, ne "ližejo" več samo ekrana onlyfensic, tega, kar jim je očitno ona nudila.. Radi senzorično in vonjalno doživijo v živo. YOLO :)
Odgovori
+2
4 2
Dragica Cegler
27. 01. 2026 16.35
Dajte že nehat.Objekt je v zasebni lasti,če je poskrbljeno za varnost ni nič narobe.Ljudje bodo veliko plačali,zaposleni zaslužili in državi plačali davke.In sodelovali bodo odrasli ljudje. S privolitvijo.
Odgovori
+7
8 1
JOSEPH HAYDN
27. 01. 2026 16.34
Tole oglaševanje pa močno spominja na prizore iz Kubrickovega filma Široko zaprte oči
Odgovori
+7
7 0
Quatflow
27. 01. 2026 16.40
Ja kaj pa mislite? To je “seksmagija” in okultistična stvar, čaščenje demibogov.
Odgovori
-2
0 2
