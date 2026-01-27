Naslednji 'erotični' dogodek marca, pod lupo inšpektorata nedostojno oglaševanje

Pogovor z direktorjem Rimskih term Valeryem Arakelovom boste lahko videli v oddaji 24UR ob 19. uri. Ta je potrdil, da bo tudi marca 2006 v hotelu potekal dogodek Spicy Spa.

Gre za ekskluziven mednarodni dogodek, ki bo Rimske terme spremenil v za nekatere kontroverzno središče, ki parom in samskim ponuja vročo pustolovščino in zabavo. Vabilo je bilo opremljeno tudi z erotičnim videoposnetkom, ki pa je sedaj pod lupo tržnega inšpektorata. Tržni inšpektorat je namreč potrdil, da je v zvezi z dogodkom v Rimskih termah prejel prijavo za nedostojno oglaševanje. Začeli so s preverjanjem.

Kot smo poročali gre za petdnevni dogodek. Čeprav se cene za sobe in apartmaje dvigajo tudi do slabih 3000 evrov, pa je dogodek sodeč po oglasu razprodan.

Kot so že pojasnili v Rimskih termah, je dogodek potekal marca 2025 kot zaprt dogodek zunanjega organizatorja, Rimske terme pa pri njem niso sodelovale kot organizator, soorganizator ali promotor.

"Objave in video vsebine, ki so v zadnjih dneh zaokrožile po spletu, se nanašajo na dogodek, ki je potekal marca 2025, in jih organizator uporablja kot promocijski material za prihodnji dogodek. Rimske terme pri promociji nismo sodelovale. Ob zaznavi, da se določene vsebine lahko neposredno povezujejo z našim hotelom, smo organizatorja pozvali k njihovi odstranitvi, saj želimo jasno ločiti identiteto Rimskih term od vsebinskih programov zunanjih organizatorjev," so zapisali v odzivu.