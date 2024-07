Naslednjih 14 dni višje cene bencina, dizla in kurilnega olja

Liter dizla bo medtem v naslednjih 14 dneh stal 1,507 evra (pred spremembo 1,455 evra). Če ne bi regulirali cene in hkrati potrošnike oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energij in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi po ocenah vlade vozniki za liter dizla odšteli okoli 1,582 evra.

Zvišala se bo tudi cena kurilnega olja, in sicer za 5,6 centa na 1,145 evra za liter.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov ter uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov zunaj območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0783 evra za liter dizelskega goriva in 0,0794 evra za liter 95-oktanskega bencina ter največ 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Cene teh derivatov se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto.