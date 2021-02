Naslednjih 17 dni omejen dostop do Pokljuke

V času poteka svetovnega prvenstva odsvetujemo vožnjo proti Pokljuki in pozivamo k upoštevanju ukrepov in navodil organizatorja ter policije.

Med 9. in 21. februarjem bo nato prehod med Mrzlim studencem in Rudnim poljem onemogočen tudi pešcem.

Težko pričakovano svetovno prvenstvo v biatlonu se sicer uradno prične 9. februarja, kljub temu pa se zapiranje območja, kjer bo potekalo, začenja že danes. Z današnjim dnem bo namreč organizator zaprl vse tekaške proge na Pokljuki. Zapre se tudi dostop do vojašnice in biatlonskega centra ter parkirišča na teh lokacijah. Vstop bo mogoč samo z akreditacijo.

Zapiranje dostopa na Pokljuko:

- 5. februar: Organizator zapre vse tekaške proge na Pokljuki. Zapre se tudi dostop do vojašnice in biatlonskega centra ter parkirišča na teh lokacijah. Vstop bo mogoč samo z akreditacijo.

- 8. februar: Organizator vzpostavi popolno zaporo od Mrzlega studenca do Rudnega polja. Prehod bo mogoč samo z akreditacijo.

- Od 9. do 21. februarja: Med Mrzlim studencem in Rudnim poljem bo onemogočen tudi prehod za pešce.