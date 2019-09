Našli lastnika jadrnice, ki je zapuščena plula po našem morju

Avgusta smo poročali, da je Uprava za pomorstvo koprsko policijo obvestilao najdbi jadrnice v našem morju, za katero niso vedeli, čigava je. Policisti so se takrat po pomoč obrnili tudi na javnost in prejeli informacije nekaj občanov, najbolj pa so jim pomagale informacije iz športnih (jadralskih) krogov. Danes so s PU Koper namreč sporočili, da so prejeli prave podatke in našli lastnika.