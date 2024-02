Našli rešitev za kamniško urgenco

Kot je po srečanju v izjavi za medije pojasnil državni sekretar na ministrstvu Denis Kordež, ministrstvo vsebino novega pravilnika že pripravlja. Želijo si, da bi bil sprejet in v veljavi do letošnjega poletja. "Sprejemanje vseh podzakonskih aktov pač ni najhitrejši in najbolj enostaven projekt, vsekakor pa bodo kolegi iz Kamnika tudi lahko vključeni in bodo spremljali napredek, tako kot smo se danes na sestanku tudi dogovorili," je zagotovil.

Do nasprotovanja spremembam je v Kamniku in Komendi prišlo ob nedavnem sprejetju vladne uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2024, v katerih je predvidenih 15 satelitskih urgentnih centrov, med njimi pa ni Zdravstvenega doma (ZD) Kamnik. Predstavniki tamkajšnje lokalne skupnosti so zato izražali skrb, da bi se čez čas NMP ohranilo le v satelitskih centrih, v drugih zdravstvenih domovih, torej tudi v ZD Kamnik, pa bi jo ukinili, čemur so nasprotovali.

"Dobili smo zagotovila, da nujna medicinska pomoč z zdravnikom ostane tudi po prenehanju te uredbe," je po sestanku dejal direktor ZD Kamnik Sašo Rebolj. Pozdravil je tudi napovedane spremembe pravilnika o NMP, saj da iz trenutno veljavnega pravilnika, sprejetega v letu 2015, ni razvidno, v katero smer bo šel razvoj NMP na območju Kamnika.